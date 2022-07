La Guàrdia Civil ha esclarit a Fuerteventura una estafa valorada en 5.200 euros presumptament comesa per un home de 22 anys resident a Girona en realitzar dues compres de criptomonedes per internet amb una targeta bancària a nom de la víctima, les dades de la qual es va apoderar mitjançant un SMS fraudulent.

En el marc d'aquesta investigació, denominada "Racoll", efectius policials de l'illa canària han pogut esclarir els fets delictius i confirmar que el seu presumpte autor va utilitzar la tècnica fraudulenta del "phishing", consistent a enganyar la víctima i fer que comparteixi contrasenyes, números de targeta de crèdit i altres informacions confidencials.

Arran de la denúncia presentada per una persona en dependències de Corralejo, la Guàrdia Civil va iniciar les seves investigacions per donar amb el responsable.

Va ser així com el passat 13 de juliol es va identificar a una persona resident a la província de Girona, de 22 anys d'edat i sense antecedents policials, com a presumpte autor.

La víctima va comunicar que havia rebut un SMS fraudulent amb un enllaç on es mostrava una pàgina web idèntica a la del seu banc, si bé era en realitat una pàgina preparada pels estafadors.

En ella s'explicava que el seu compte bancari havia estat bloquejat per seguretat i que era necessari que introduís les seves dades bancàries per a solucionar-ho, ha explicat aquest dimarts l'institut armat en un comunicat.

En introduir les seves claus d'accés, el suposat autor es va apropiar de les seves dades, obtenint així accés a la seva banca per internet per utilitzar la seva targeta bancària i realitzar dues compres de criptomonedes per valor de 5.200 euros.

La Guàrdia Civil aconsella que quan es rep un correu electrònic, "sms" o trucada telefònica i en aquell moment no es pot verificar la seva autenticitat, ens dirigim a la mateixa entitat a través dels seus canals oficials, evitant compartir dades delicades amb desconeguts.