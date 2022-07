El Consell Comarcal de la Garrotxa ha tirat enrere la polèmica adjudicació del servei de recollida i custòdia d'animals a Caniausa. El concurs ha quedat desert perquè l'empresa osonenca no ha presentat els documents per acreditar la seva solvència, com establia una resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ara, el Consell Comarcal es reunirà amb els ajuntaments que tenen delegat el servei i estudiarà si obrir una nova licitació o bé apostar per alguna altra fórmula. La protectora d'animals Terra Viva, que va quedar fora del concurs i que ha portat el consell comarcal al contenciós, celebra que Caniausa hagi quedat fora de la licitació. «S'ha demostrat que el procés presentava irregularitats», asseguren en un comunicat.

L'abril de l'any passat, el Consell Comarcal de la Garrotxa va adjudicar la gestió de la protectora d'animals a l'empresa Caniausa. El concurs va deixar fora Terra Viva, que havia prestat el servei durant gairebé deu anys, i que s'havia mostrat crítica amb l'estat en què es trobaven les instal·lacions de Can Mali. L'entitat, que ha interposat un contenciós contra el Consell a qui reclama un deute de més de 80.000 euros, també va portar l'adjudicació de la protectora davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Aquest juny, el tribunal va resoldre que l'adjudicació no s'havia fet com pertocava del tot, perquè Caniausa havia d'acreditar informes de solvència tècnica.

L'empresa osonenca va tenir uns dies de marge per presentar la documentació. Però com que no ho ha fet, el concurs ha acabat quedant desert. Ho ha donat a conèixer la mateixa protectora Terra Viva, que va fer un requeriment al Consell Comarcal de la Garrotxa, i ara n'ha rebut resposta. L'escrit, que signa el president del consell Santi Reixach, explica que Caniausa «no ha presentat la documentació» que li exigia el tribunal «dins el termini màxim fixat». I que, en conseqüència, el Consell Comarcal «donarà per finalitzat el procés de licitació i treballarà una proposta de gestió d'aquest servei delegat per part dels ajuntaments».

Terra Viva assegura que «ha quedat demostrat que la licitació presentava irregularitats», perquè Caniausa «no complia els requisits de solvència», i es felicita «de la feina feta». Per la seva banda, el Consell Comarcal explica que ara es reunirà amb els consistoris i s'estudiarà què fer amb la gestió del servei de la protectora. Hi ha l'opció d'obrir un nou concurs o, per contra, apostar per alguna altra fórmula. De moment, i mentre això no es resol, una empresa d'Olot s'està fent càrrec del servei de manera temporal.