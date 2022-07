Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda que coordinava la producció i exportació internacional de marihuana des d'un grow shop de Girona. Aquesta banda estava establerta a diversos punts de la província.

En tota l'operació, s'han detingut 28 persones, han confiscat set plantacions i han intervingut 330.000 euros, 3.667 plantes, 50 quilos de cabdells i 570 grams d’haixix. El valor de la droga intervinguda ascendiria a uns 312.000 euros al mercat negre. Els arrestats són de diferents nacionalitats i els han arrestat com a presumptes autores dels delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, defraudació de fluid elèctric i falsificació de document públic. Del total d’arrestats, 20 han ingressat a presó. A més, els Mossos han denunciat tres persones i mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions.

Els investigadors han comprovat que l’activitat mercantil que els oferia el grow show- situat al Mas Xirgu de Girona- i que aparentment podria semblar legal, els facilitava alhora les eines necessàries per al blanqueig dels importants beneficis que obtenien del tràfic de substàncies estupefaents.

Els líders de les diferents cèl·lules gaudien d’un elevat nivell de vida. L’operatiu ha suposat la intervenció de grans quantitats de diners en efectiu, diversos vehicles d’alta gamma, embarcacions i altres objectes de valor.

En l'àmbit patrimonial, l’autoritat judicial va ordenar el bloqueig de comptes bancaris i altres actius, el tancament del negoci de manera cautelar i el cessament de l’activitat de diverses societats constituïdes per a blanquejar els capitals procedents del tràfic de drogues

L'inici, al Baix Empordà

La investigació, tutelada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols, arrenca el mes de maig de 2021, quan agents de la DIC (Divisió d’Investigació Criminal) van detectar un entramat criminal establert, principalment, a Catalunya, i dedicat a la producció i distribució internacional de substàncies estupefaents, majoritàriament marihuana. L’operatiu s’ha desenvolupat en dues fases, la primera es va dur a terme el passat 11 de maig i la segona, el passat 28 de juny.

L’organització, ara desmantellada, s’organitzava en forma de xarxa criminal, conformant múltiples cèl·lules delictives especialitzades en la producció, transport i posterior distribució d’importants partides de droga. Aquestes cèl·lules es coordinaven mitjançant l’acció dels líders de l’organització, els quals regentaven un establiment del tipus grow shop a Girona. Aquesta activitat mercantil, aparentment legal, els facilitava alhora les eines necessàries per al blanqueig dels ingents beneficis que obtenien del tràfic de substàncies estupefaents.

A més, la seu comercial de l’establiment oferia als investigats un entorn segur i controlat on portar a terme totes les reunions i negociacions necessàries per a materialitzar la seva activitat delinqüencial sense aixecar sospites, arribant a ser, també, utilitzada com punt de compravenda de les partides de marihuana produïdes al nostre territori. Els avenços en la investigació van permetre la localització de diferents immobles utilitzats pels membres de les referides cèl·lules criminals, els quals eren utilitzats per al cultiu o emmagatzemament de substancies estupefaents destinades al mercat il·lícit.

És important destacar la gran capacitat econòmica amb què comptava l’estructura delictiva investigada, la qual no servia únicament per la manutenció dels membres que la conformaven, sinó també, per la compra o arrendament d'immobles, vehicles o tota mena de materials necessaris per al desenvolupament de la seva activitat delictiva.

En aquest sentit, els líders de les diferents cèl·lules gaudien d’un elevat nivell de vida derivat dels beneficis il·lícits procedents del tràfic de drogues, havent-se intervingut grans quantitats de diners en efectiu, diversos vehicles d’alta gamma, embarcacions i altres objectes de valor.

La investigació també ha permès la complementació d’una Ordre Europea de Detenció i Extradició emesa per les autoritats de Polònia contra un dels membres de l’organització desmantellada, al qui se li atribueix la comissió de delictes de caràcter violent al seu país d’origen.

Explotació del dispositiu

Un cop acreditada l’activitat i els rols dels investigats, es va planificar el dispositiu d’explotació, dividit en dues fases. La primera va tenir lloc el dia 11 de maig amb la realització d’un total de dotze entrades i escorcolls a la demarcació de Girona, concretament a les poblacions de Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Salt, Girona i Santa Cristina d’Aro. En aquesta fase es van detenir dinou persones, setze de les quals van ingressar a presó.

Posteriorment, el 28 de juny, van portar a terme la segona fase de l’explotació, amb la pràctica de vuit entrades i perquisicions a les localitats de Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Sils, Vidreres, Fogars de la Selva, Caldes de Malavella i Lloret de Mar, i la detenció de nou persones més. El Jutjat instructor va acordar la presó preventiva per a quatre dels detinguts.

En total, els dos dispositius van permetre la intervenció d’uns 330.000 euros, així com múltiples indicis relacionats amb el blanqueig de capitals i les activitats de cultiu i tràfic de substàncies estupefaents. També, es van desmantellar set plantacions de marihuana, intervenint-se 3.667 plantes, uns 50 kilograms de cabdells ja preparats i embassats al buit per a la seva distribució a l’engròs i 570 grams d’haixix.

Bloqueig de comptes

A nivell patrimonial, l’autoritat judicial va ordenar el bloqueig de diversos comptes bancaris i altres actius a territori nacional i europeu, així com béns mobles i immobles. També se’ls van intervenir vehicles d’alta gama, embarcacions i motos d’aigua, acordant-se, també, el bloqueig registral.

De la mateixa manera, es van obtenir indicis suficients per a acreditar que el grow shop era utilitzat per part dels líders de la Organització per a la comissió de delictes contra la salut pública, fet que va comportar el tancament d’aquest negoci de manera cautelar i el cessament de l’activitat de diverses societats constituïdes amb la finalitat de blanquejar els capitals procedents del tràfic de drogues.