Personal sanitari reclama recuperar les 35 hores setmanals en el nou conveni

A principis de maig, van començar les negociacions del tercer Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS). D’entrada, la direcció de l’ICS va presentar una sèrie de propostes a les organitzacions sindicals, que no van ser ben rebudes. La resposta dels treballadors va ser de rebuig, ja que van considerar que, «en comptes de millorar, empitjoraven les condicions acordades el 2007», segons afirmen fonts de Metges de Catalunya i Comissions Obreres, consultades per aquest diari.

Com a contrapartida, representants de sindicats van presentar les seves demandes en una sèrie de trobades. Un dels aspectes que consideren «prioritari» és recuperar les 35 hores setmanals en tots els sectors, per tal de reduir la càrrega de treball del personal i «acabar amb l’esgotament, tant físic com mental, que pateix la majoria». Respecte a això, critiquen que l’ICS va plantejar la instauració de setmanes laborals amb tres jornades de dotze hores ininterrompudes, intercalades amb setmanes de quatres dies laborables, dos de sis hores i dos de dotze hores.

Seguidament, els treballadors van proposar fer una reformulació dels dies de vacances, d’assumptes propis, permisos i descansos per tal de millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Per altra banda, l’augment retributiu és un altre dels aspectes posats sobre la taula. Metges de Catalunya ha reclamat la pujada retributiva de tots els complements per equiparar-los a l’IPC acumulat. L’organització també ha exigit que la remuneració per l’atenció continuada –és a dir, «tot allò que no formi part de la jornada ordinària»– estigui almenys un 50% per sobre de l’hora ordinària individualitzada.

La propera trobada es farà el mes d’octubre, quan l’ICS presentarà una nova proposta després d’haver escoltat les demandes dels treballadors.

Recuperar l’impuls i l’ànim

D’altra banda, recentment les direccions de Metges de Catalunya (MC) i els quatre col·legis mèdics catalans s’han reunit per analitzar la situació dels facultatius, des del punt de vista laboral i d’exercici professional. Els representants del col·lectiu mèdic han coincidit a assenyalar que l’esgotament i la desmotivació són les principals seqüeles que ha deixat la crisi sanitària.

Per això proposaran una reunió amb Salut després de l’estiu per fer palesa la unitat del col·lectiu i traslladar a la conselleria la necessitat d’activar «mesures immediates» que «corregeixin les mancances i greuges que pateixen els facultatius», amb l’objectiu d’arribar a una entesa que eviti un possible «escenari de conflictivitat».