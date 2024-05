Fitxatges estrella

Assetjat per diferents casos de corrupció (Filesa, Roldán, Ibercorp, el germà d’Alfonso Guerra), Felipe González va intentar donar un cop d’efecte a les eleccions generals de 1993 incorporant a les seves candidatures dos magistrats estrella de l’Audiència Nacional: el més famós, Baltasar Garzón. També, més discret i millor jutge, Ventura Pérez Mariño, mort el febrer d’aquest any i que, quan va retornar a la judicatura després del pas per la política, va exercir al Jutjat de Menors a Girona. A González li va sortir bé la jugada perquè va guanyar unes eleccions que semblaven inclinades a favor del PP d’Aznar, però l’ambiciós Garzón, com que no es va veure recompensat amb un ministeri, va deixar aviat la política. Es va revenjar investigant els GAL des de l’Audiència.

Un altre cas de fitxatge estrella va ser el de l’expresident d’Endesa, Manuel Pizarro, número dos pel PP a les eleccions generals de 2008, que va guanyar per segon cop Zapatero. En un debat electoral, va quedar noquejat per un solvent Pedro Solbes. Va durar poc temps en el món de la política. Tot i que va entrar directament com a ministre, podríem citar també a Josep Piqué, expresident d’Ercros. Va tenir una carrera més llarga (ministre d’Indústria i Afers Exteriors, president del PP català i candidat a la Generalitat), però va acabar sortint desenganyat amb la direcció nacional del PP.

Ara, Carles Puigdemont ens ha sorprès col·locant de número dos a la filòloga garrotxina Anna Navarro. El nacionalisme català té una gran habilitat per vendre relats, però, pel que sembla, el «currículum» d’aquesta antiga alumna de les Alzines de Girona està molt inflat. El famós reconeixement de la «Dona amb més impacte del món de la tecnologia» el concedeix la revista Analytics Insight, número 295 en el seu sector, amb seu a l’Índia. Per poder ser nominat s’ha de pagar, segons ha explicat Jaime García Cantero a Retina. Pràcticament tots els premis que ha rebut, Creu de Sant Jordi inclosa, són de Catalunya, on mai ha treballat. Veurem quina fi té aquest fitxatge «estrella» de Puigdemont. Les seves primeres aparicions públiques semblen les d’un elefant en una cristalleria. Costa d’entendre que deixi Silicon Valley pel Parlament.

