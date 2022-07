El Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar dijous construir un centre integral de Gestió de Residus a Beuda en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi, el qual es situarà al Clot de les Mules, on hi ha l’actual abocador d’escombraries.

Segons va explicar el Consell Comarcal en un comunicat, es tracta d’un acord unànime que suposa «un pas endavant per a la comarca en l’àmbit del tractament de la gestió dels residus sòlids». En aquest sentit, l’acord adoptat planteja una proposta «innovadora i totalment alineada amb els requisits actuals del tractament de residus, tant pel fet que suposarà el desmuntatge de l’actual abocador comarcal, com per l’aplicació de criteris de circularitat», és a dir, de recuperació de materials i disminució del rebuig final fins a arribar a, «pràcticament», el residu zero.

Així, el projecte aprovat per tots els grups comarcals contempla el buidatge i recuperació de materials actualment dipositats a l’abocador comarcal del Clot de les Mules, que porta en funcionament des de l’any 1989, i la renaturalització de l’espai un cop buidat definitivament l’abocador.

L’acord entre ambdues administracions també incorpora compromisos econòmics i d’auditories independents, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més de la creació d’un «Laboratori Verd de Transició», de difusió i investigació en l’àmbit del tractament de residus i la circularitat.

Segons van expressar els portaveus comarcals a les seves intervencions al ple, es tracta d’un acord «històric». Santi Reiach, president del Consell, va agrair a tots els partits i a l’alcalde de Beuda la implicació per «solucionar un tema de comarca que feia temps que hi anàvem al darrere».

Al seu torn, l’alcalde de Beuda, Bernat Sanz, va encoratjar als membres del Consell Comarcal a continuar treballant «amb transparència i unió per la comarca, que té un què especial respecte la resta», va dir.

Des d’ERC, Miquel Reverter, es va posar l’èmfasi en la voluntat d’emetre «zero emissions». «Resol un problema d’ubicació que portava molts anys i ara aquesta futura planta innovadora podrà ser realitats després de tots els procediments que facin falta».

Per Adriana Roca, de la CUP, «és impossible no generar residus, però s’està dedicant a la part final una immensa quantitat de dinars». «Si som pioners en aquest centre, perquè no som pioners en pensar com la Garrotxa pot generar cada dia menys residus?», es va preguntar.

Per acabar, el conseller del PSC, Josep Guix, va demanar establir un conveni amb l’Agència Catalana de Residus perquè hi hagi una moratòria per l’impost de les deixalles.

Amb tot, també van valorar «molt positivament» el treball fet pel Consell Comarcal i l’activa participació de l’Ajuntament de Beuda i de la ciutadania del municipi al llarg de procés d’elaboració dels compromisos.

Pel que fa al seu finançament, en el ple d’aquest dijous, també es va acordar demanar una subvenció de 40 milions d’euros a l’Agència de Residus de Catalunya per tirar el projecte endavant. La construcció del Centre de Gestió de Residus obligarà a modificar el pla general de Beuda i a expropiar algunes parcel·les.