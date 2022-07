El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va fer ahir una crida a la prudència i a la col·laboració ciutadana aquest cap de setmana per evitar incendis i combatre les temperatures extremes. Va subratllar que els avisos dels ciutadans a través del 112 també combaten focs: «Són importantíssims per resoldre un foc com més aviat millor i evitar que es converteixi en un incendi». La recepta d’Elena per a aquests dies és, la precaució sobre tot. El conseller va dir que dilluns vinent tornaran a analitzar la situació climàtica i no descarta prorrogar les restriccions. Elena, que ahir va presidir la Junta Local de Seguretat de Figueres, on va rcordar que es compleixen deu anys del gran incendi de l’Empordà. Va remarcar que precisament aquestes setmanes Catalunya torna a viure una «situació amb moltes dificultats» per l’onada de calor extrema i la sequera que han obligat a ampliar restriccions a 357 municipis de 27 comarques i tancar onze massissos fins la mitjanit de dimarts. «El missatge per a aquest cap de setmana és clar: prudència, prudència i molta prudència», va afirmar Elena.

En aquest sentit, subratllava que és molt important que la ciutadania sigui conscient de la situació de risc i que compleixi les restriccions per evitar incendis. A més, va exposar que gràcies a la col·laboració ciutadana i als avisos immediats al 112 també s’ha pogut evitar que un foc es converteixi en un incendi de magnituds més grans. «Gràcies a l’acció dels serveis d’emergències i també gràcies a la col·laboració ciutadana hi ha hagut incendis que mai s’han produït», va dir. A banda del perill de foc, el conseller també va demanar molta precaució per evitar cops de calor. En aquest sentit, va recordar les recomanacions de no sortir o fer esforços en moments de màxima intensitat de la calor o hidratar-se. També va demanar posar una atenció especial en el benestar de persones en situació de vulnerabilitat o de col·lectius que puguin patir més els efectes de les temperatures altes, com la gent gran. Elena va recordar que les restriccions actuals estaran vigents fins la matinada de dimarts i que dilluns es tornaran a reunir per avaluar la situació climàtica al país i, si cal, prolongar-les.