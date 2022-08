L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) ha recuperat la casa de Can Viñolas, ubicada dins del conjunt industrial de Molí Fondo, per destinar-la a un taller inclusiu de paper artesanal. La iniciativa anirà a càrrec de l'associació Integra i preveu donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius de risc de la comarca. A finals de juliol un equip d'usuaris i voluntaris ja va visitar l'espai on hi haurà aquest taller, que recuperarà l'ús paperer que hi havia. L'edifici és de propietat municipal i durant aquest estiu un grup de voluntaris d'un camp de treball internacional ha restaurat el paviment de l'edifici.

Can Viñolas de Sant Joan les Fonts tornarà a fabricar paper arran del taller inclusiu que hi obrirà l'associació Integra. El 25 de juliol un equip de monitors va visitar l'espai amb alguns voluntaris, que els van assessorar sobre els espais que fan falta per fabricar paper. En aquest taller de paper artesanal hi treballaran persones amb discapacitat intel·lectual i també col·lectius de risc. L'alcaldessa del municipi, Maria Vidal, ha explicat que es tracta d'una «iniciativa pionera» a la comarca. L'edifici de Can Viñolas és de propietat municipal i durant aquest estiu ha gaudit d'una rentada de cara, gràcies a un equip de voluntaris del camp de treball internacional que s'ha fet a Sant Joan les Fonts. En aquest projecte hi han col·laborat joves arquitectes de diferents parts del món i s'han dedicat a restaurar el paviment de la casa. Aquestes tasques s'han fet amb la supervisió d'un artesà i mestre d'obres locals. El terra s'ha reconstruït amb rajola ceràmica rústica a l'exterior i hidràulica a l'interior. El projecte ha respectat la trama, el dibuix, el material i el color del paviment original. Senzillament, s'han canviat aquelles rajoles malmeses o que havien desaparegut.