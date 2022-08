Els municipis de Ripoll i Campdevànol ja poden tornar a fer servir l'aigua que ve del riu Freser per a ús de boca, és a dir, per a beure i cuinar. Segons informa l'empresa Somasrsa, les pluges dels darrers dies i els sistemes que s'han implementat han aconseguit fer rebaixar els nivells d'arsènic a les captacions d'aigua. A més, asseguren que es continuarà fent seguiment periòdic de la qualitat de l'aigua per garantir que els nivells continuen sent els adequats.

