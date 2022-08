Els Ajuntaments de Campdevànol i Ripoll mantenen deu dies després la recomanació als seus veïns que no utilitzin l’aigua per a ús de boca, ni per cuinar ni per beure, fins que els nivells d’arsènic no se situïn per sota dels 10 micrograms per litre, on està taxat el límit màxim de concentració del mineral. Mentre dura la restricció d’ús de l’aigua corrent es demana que ni tan sols es faci servir per preparar aliments, fer cafè o bullir aigua, perquè l’arsènic no s’elimina amb l’ebullició, i fins i tot recomanen que no se’n doni a les mascotes. Ajuntaments i entitats locals van advertir per xarxes socials, i la ràdio i televisió locals a veïns i comerciants, d’evitar-ne el consum.

La sequera i la disminució del cabal del riu Freser ha comportat l’augment la presència d’arsènic en l’aigua que arriba als domicilis dels veïns de totes dues poblacions que comparteixen la captació d’aigua del manantial de Corones, d’on prové de forma habitual i segons l’alcalde ripollès Jordi Munell «entre el 75 i el 80% de l’aigua, mentre que la resta s’incorpora del Freser». Amb la situació actual, s’han revertit aquests percentatges. El cap de setmana passat es van detectar concentracions de 12 micrograms, que durant la setmana van pujar a 15, per tornar a baixar a 12 i situar-se dimecres als 18. Cada dia s’han fet dos anàlisi de l’aigua, però a partir de dimecres ja se’n van fer tres, on segons el president del Consell Comarcal i també de la Societat municipal d’aigua Somasrsa, Joaquim Colomer «hem detectat que com més riu avall és l’aigua analizada, més nivell d’arsènic porta». L’Organització Mundial de la Salut va establir el 1993, que la concentració màxima d’arsènic en l’aigua de consum humà està en aquests 10 micrograms per litre, encara que fins aleshores s’havia xifrat en els 50. Un reial decret de l’any 2003 establia aquesta cota també a Catalunya i la resta de l’Estat. Somasrsa treballa en diferents opcions i l’esperança és que els episodis de pluja segueixin reproduint-se. Entre les opcions hi ha la incorporació de filtres a l’estació potabilitzadora del barri de la Creu de Campdevànol. Joaquim Colomer apunta que també es treballa en la incorporació d’aigua d’altres captacions, i en barrejar-ne els percentatges de forma diferent a com s’ha fet fins ara. La previsió que els cicles de secada siguin cada vegada més habituals ha obligat a les administracions locals i a la societat d’aigües, a preveure noves incidències amb l’arsènic. És la primera vegada que Ripoll i Capdevànol tenen problemes amb la concentració d’arsènic a l’aigua, però altres com Ribes de Freser, Ventolà o Setcases, ja n’han tingut durant l’última dècada i mitja. Munell explica que «és una problemàtica recorrent al massís del Puigmal i per això alguns indrets ja tenen filtres per l’arsènic». De fet l’arsènic és habitual a la comarca i fins i tot «hi havia hagut mines d’extracció a Dòrria i Pardines», explica un Munell que és físic de professió i per tant també va estudiar química durant els primers anys de carrera. Alguns supermercats van esgotar les existències d’aigua, sobretot el primer dia de restriccions. A partir d’aleshores aquests establiments comercials van multiplicar les partides d’aigua. Munell apunta que la proximitat de l’empresa Aigua de Ribes ha permès que l’abastament hagi estat ràpid, i la resta de jornades s’ha normalitzat la situació.