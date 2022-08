L’Espai Cràter va obrir les portes l’11 de març i, cinc mesos després ja ha rebut el visitant 30.000. Dimarts passat, Rosa Maria Martínez Carles, una veïna de la Ràpita, va visitar l’Espai Cràter amb el seu home i la seva filla de 5 anys i es va trobar amb la sorpresa que era la visitant 30.000 «La meva filla Emma, que té 5 anys, ha fet un treball sobre els volcans coincidint amb l’erupció del volcà de la Palma i com que sabíem que a Olot hi havia l’Espai Cràter vàrem decidir agafar les entrades» va explicar Martínez. El regidor de Promoció, Estanis Vayreda, amb el director de l’Espai Cràter, Xevi Collel, van ser qui van entregar un diploma a Martínez i a la seva família com a record d’aquest succés. A més, podran degustar un àpat en un restaurant d’Olot com a regal.

«Estem molt contents que dia a dia, setmana a setmana i mes a mes hàgim arribat als 30.000 visitants en cinc mesos» va afirmar Vayreda. També va afegir que «estem satisfets per la resposta que obtenim a les enquestes de valoració perquè la gent puntua molt bé tot el que ha après, el que ha vist a l’Espai Cràter i el fet que, a més de la visita, pugui gaudir de la gastronomia i la natura, tota la ciutat i la comarca».

Per un altre costat, Collell afegia que «hem tingut uns primers mesos amb moltes escoles, que ja ens estan trucant per reservar activitats de cara al curs vinent». En aquest temps el perfil de la majoria de visitants ha estat un turisme familiar procedent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’altres zones de Catalunya, tot i això, també hi hagut visitants d’altres territoris com el País Basc, València o Madrid, i també d’altres països d’Europa com França, Regne Unit o Alemanya. «Estem molt contents amb les xifres que estem tenint» assegurava Collell.

Aquest estiu, una mitjana de 170 persones han visitat diàriament l’Espai Cràter i han participat dels tallers familiars i les visites guiades. «Minimons volcànics» i «Art amb cromatografies» són els tallers d’aquest estiu, que tenen l’objectiu de despertar l’esperit científic entre els més petits. Una altra proposta d’estiu són les visites guiades a l’exposició sobre vulcanologia i al volcà del Montsacopa. Estan pensades per conèixer tots els detalls de l’exposició d’Espai Cràter amb els comentaris dels guies, així com descobrir les grederes i el cràter del volcà. Aquestes activitats es van començar a realitzar a principis de juliol i s’han esgotat pràcticament totes les places disponibles de les activitats. Per això, per a la segona quinzena d’agost s’han afegit noves visites guiades per donar resposta a tota la demanda. En total, aquest estiu s’han organitzat més de 30 visites comentades a l’exposició sobre vulcanologia i al volcà del Montsacopa i 17 activitats per a infants, que es porten a terme tant entre setmana com els caps de setmana.