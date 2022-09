Els directors comparen les tardes d’oci amb una «guarderia» perquè «ningú sap què fer»

Després de setmanes amb els equips directius «angoixats» pel desplegament de les activitats de lleure promeses pel Departament d’Educació per a compensar la jornada intensiva, ahir va arribar el moment de la veritat.

El debut, va assegurar la directora de l'escola Àgora de Girona, Beth Riera, es va «salvar». De fet, va assegurar, el desconeixement de l’existència del servei per part de les famílies els va jugar a favor. «Han vingut 4 monitors dels 10 que teníem assignats, però avui només s’han quedat a l’activitat 65 nens». Un volum que, va pronosticar, «demà el boca-orella farà que sigui molt més alt». I aquesta és, precisament, la gran preocupació de les direccions. El director de l'escola Josep Dalmau Carles de Girona, Aaron Fortuny, va assenyalar que, en el seu cas, només havien contestat el formulari per a participar en les activitats de lleure 8 dels 367 alumnes del centre. «El 97% del nostre alumnat és d'origen immigrant, pràcticament ningú sabia que s’oferia aquest servei», va assegurar. El centre, de fet, només compta amb 6 dels 18 monitors assignats, i ara el gran temor se centra en «què passarà demà»: «fàcilment demà podem tenir 100 nens amb 6 monitors», va assegurar. A més, va lamentar que els monitors «no saben què han de fer ni com organitzar-se». «No hi ha ningú que ho coordini i ells no saben què han de fer, estan molt perduts», va assenyalar, i va afegir que «els hem d’ajudar nosaltres».

Pel que fa a la programació, Riera va lamentar que «el servei era el d’una guarderia» on, senzillament, «els nens passaven l’estona». «El balanç no és 100% negatiu, però tampoc és positiu», va remarcar. Per la seva banda, la directora de l’escola Escola Carme Auguet de Girona, Laura Serrats, va assegurar que «han previst moltes activitats esportives i amb la calor que fa és impossible», va lamentar. «Els he hagut de fer propostes d’activitats jo», va assegurar. Per avui, va afirmar, els demana «que es preparin millor les activitats». En el seu cas, ahir es van presentar al centre educatiu 3 dels 6 monitors assignats, amb 55 alumnes participants.

Segons va poder saber ahir Diari de Girona, una escola de l'Alt Empordà (que prefereix mantenir l'anonimat) no va poder oferir el servei perquè no disposava de cap dels 6 monitors assignats. «Hi havia 70 alumnes que volien participar en l’activitat», va lamentar ahir la directora del centre educatiu. Al llarg del matí, van notificar als pares la cancel·lació del servei. «Ha estat un desastre, les famílies estan molt decebudes i enfadades», va assegurar. Per la seva banda, segons va informar ACN, l’escola Montseny de Breda va tancar la primera tarda d’activitats de lleure amb dos monitors per a més d’un centenar d’alumnes. La direcció del centre va demanar a les famílies que només facin servir el servei «qui el necessiti».