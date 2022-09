Els caçadors gironins van aprovar divendres a la nit per majoria absoluta tornar a caçar després que el dia abans el Departament d’Acció Climàtica, la Federació Catalana de Caça i l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya arribessin a un principi d’acord sobre la comunicació de les batudes. Aquest era el principal escull pel qual els caçadors catalans van decidir no sortir a caçar el primer dia de la temporada, el 4 de setembre. El vicepresident territorial de Girona de la Federació, Joan Espona, va explicar que a l’assemblea hi havia dues posicions força enfrontades, però que finalment el debat va ser «positiu» i es va aprovar tornar a caçar un cop surti al DOGC la modificació sobre les comunicacions.

Les diferents parts van acordar que els caçadors comunicarien les batudes en espais públics, però no en espais privats on ja comptaven amb l’acord dels propietaris, una superfície que representa gairebé el 80% del país. El pacte s’havia de sotmetre a la votació dels caçadors a les diferents delegacions, tal com va fer divendres la de Girona, on la proposta es va aprovar per majoria absoluta.

Abans de les votacions a cada delegació, des de la Federació Catalana de Caça ja s’havia valorat positivament la modificació del punt 8.3 sobre la comunicació de les batudes i el fet que s’hagués acordat la creació d’una comissió de seguiment que garanteixi una notificació «àgil, fàcil i eficaç». També es veia amb bons ulls la implementació d’un règim sancionador per a aquells que entorpeixin la seva activitat quan estan en una batuda i altres demandes com la voluntat de modificar el Decret de Carn de Caça abans de finals d’any o la modificació de la normativa sobre els nuclis zoològics. Per la seva part, el Departament d’Acció Climàtica va assenyalar que l’objectiu és que les batudes siguin «més segures», tant per a les persones caçadores com per la resta d’usuaris dels espais naturals protegits.