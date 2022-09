L’acte de presentació del llibre Els Masos de Tortellà, de Robert Bayer i Santi Soler, va omplir la Sala Casino de Tortellà. El catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Girona Lluís To va iniciar la presentació amb una descripció del Tortellà medieval, el qual, segons va dir, es resumia en una església envoltada de quatre cases i un gran disseminat de masies de remença. L’acadèmic va afirmar que Tortellà, tal com és ara, es va formar a partir del desenvolupament de la indústria tèxtil al segle XVIII. To va mostrar imatges dels documents medievals treballats per Soler per tal de destacar la feina Santi Soler, historiador de l’Arxiu de Girona.

El catedràtic va ressaltar la feina feta per Robert Bayer (1940-2001). Es tracta d’un antic mestre de Tortellà que va fer l’única monografia històrica dedicada al poble. Abans de morir, Bayer havia fet un recull de dades sobre els masos de Tortellà, amb el qual havia col·laborat el llavors jove historiador Santi Soler. En la seva intervenció, Soler va explicar que havia continuat el treball de Bayer i que un cop acabat l’havia tingut desat una desena d’anys fins que l’Ajuntament presidit per l’alcalde, Josep Reig, va decidir publicar-lo amb la col·laboració de l’Editorial Gavarres. L’alcalde va detallar la voluntat del consistori de «recordar el passat per fer el futur» i va esmentar les dificultats dels ajuntaments petits per trobar recursos per publicar llibres. El director de l’editorial Gavarres, Àngel Madrià, va ressaltar la importància del llibre per al poble i pel coautor Santi Soler.