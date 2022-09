Jornada meteorològicament inestable a les comarques gironines. Després d'una matinada amb tempestes i pluges intenses, s'espera un matí de dissabte més tranquil, amb restes de pluja i inestabilitat al litoral del Baix Empordà i la Selva.

A la tarda, la nuvolada es dirigirà al pre-Pirineu, amb nuvolositat creixent a les comarques de la Garrotxa, Ripollès i Cerdanya. De fet, en aquestes tres comarques gironines hi ha activat un avís per intensitat de pluja moderada per aquesta tarda.

Les temperatures seran sensiblement més baixes que les dels últims dies a causa dels últims episodis de pluja.

Pel que fa a l'estat del mar, estarà alterat a causa de l'entrada de Tramuntana.