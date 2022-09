La Fira de Sant Lluc 2022 d'Olot tindrà lloc els dies 15 i 16 d’octubre i mantindrà l’activitat al centre de la ciutat amb 11 espais i més de 70 activitats previstes.

Un any més, la Fira ramadera, el mercat extraordinari de roba i la Fira del Dibuix se celebraran en cap de setmana i al centre de la ciutat. La Fira ramadera, que data de 1315, es podrà visitar els dies 15 i 16 d’octubre al Firal Petit. Hi haurà exposats una trentena de corrals de bestiar boví, oví, cabrum, equí i aviram, alhora que es podrà comprar el producte derivat (formatge, carn, embotits, ous...) directament als ramaders, situats en 14 casetes de fusta al Firal. A més, enguany hi haurà representació de vaques de la raça bruna com a convidada, acompanyada de productors de la Cerdanya.

El dissabte 15 d’octubre tindrà lloc el mercat extraordinari de roba a la plaça Balmes i carrer adjacents, amb una setantena de parades de roba i complements, així com a la plaça de Josep Clarà se celebrarà la 67a edició de la Fira del Dibuix on els pintors que exposaran i vendran els seus dibuixos al llarg de tot el dia. El Patronat de la Fira del dibuix d’Olot, l’entitat organitzadora de la Fira del Dibuix, organitza també activitats artístiques dirigides a totes les edats que es portaran a terme durant el dissabte en el marc d’Olot Dibuixa.

Com a novetat principal d’aquest any, s’inaugura un espai nou a la Fira: la grangeta del gall Zoti. Es tracta d’un taller educatiu per a nens i nenes de 6 a 10 anys que els apropa als principis de benestar i cura animal a través de diverses activitats lúdiques. És una activitat organitzada per Zoetis Manufacturing & Research Spain que tindrà lloc durant tot el cap de setmana a la plaça de l’U d’Octubre. En el marc de la col·laboració que realitza Zoetis Manufacturing & Research Spain a la fira, cal destacar la xerrada sobre benestar animal que realitzar el Dr. Antoni Dalmau, veterinari i investigador de l’IRTA, el dissabte 15 d’octubre a les 11 hores al Casino Olot.

Per als infants, a més de la grangeta del gall Zoti, durant el cap de setmana hi haurà també tres espais de jocs familiars en el marc del Tastajocs: al claustre del Carme hi haurà La Città Infinita, un gran joc de construcció i cooperació per crear i recrear espais urbans utilitzant residus industrials, mentre que el diumenge 16 d’octubre de 16 a 19 hores es podrà gaudir de l’espectacle Secrets en el marc de la festa d’inici de Rialles; la plaça Clarà es convertirà en el campament d’Animàlia, una instal·lació participativa per conèixer quines tasques desenvolupen els biòlegs i la importància de l’equilibri de la biodiversitat; i la plaça Campdenmàs acollirà, durant el dissabte 15 d’octubre, els recicloperats, un seguit d’enginys interactius que desperten la curiositat de grans i petits. A la mateixa plaça, a les 18 hores tindrà lloc el ball del Porc i el Xai a càrrec de l’AOAPIX, un element de la faràndula molt vinculat a la ramaderia de la comarca. Al llarg de tot el cap de setmana també es podrà gaudir d’atraccions infantils al passeig de la Muralla i de passejades en poni i burros a la plaça Clarà.

A la plaça de Josep Clarà on durant el dissabte 15 hi haurà hagut la Fira del Dibuix, al llarg del matí del diumenge 16 d’octubre s’hi celebrarà una trobada de 100 puntaires organitzada per Òmnium Garrotxa. A les 10 hores del mateix diumenge es podrà gaudir de la trobada de tractors antics i tractorada organitzada pel Motor Antic Garrotxa (MAG) amb motiu dels 20è aniversari de l’entitat i que enguany sortirà del Firalet, mentre que la plaça Campdenmàs acollirà durant tot el diumenge 16 d’octubre, la 2a bike party organitzada pel Club Ciclista Olot amb la col·laboració de Peu a Baix, una festa de la bicicleta on es podrà provar gratuïtament diferents disciplines d’aquest esport com el trial, carretera i BTT.

Pel que fa a la resta d’espais, durant tot el cap de setmana i pels més gurmets de la casa, es podran degustar productes de pagès a l’Espai Tast, situat al capdamunt del Firal, tot descobrint embotits de premi, un tast vertical d’embotits curats, la botifarra catalana artesana o els embotits de festa major, entre d’altres. En paral·lel es manté la Fira del Vehicle d'Ocasió que arriba a la seva 12a edició amb una empresa de maquinària de jardí i 8 concessionaris de la comarca que exposaran un centenar de vehicles al Firalet; el mercat d’artesania ubicat al Firal amb una seixantena de parades alimentàries i no alimentàries i el mercat de creadors de La Iera amb 10 artesans de la comarca situats a Sant Esteve. El dissabte 15 d’octubre, al voltant de la plaça mercat, hi haurà el mercat de col·leccionisme i andròmines i la Fira del disc, mentre que a les 17 hores a Sant Esteve tindrà lloc la diada castellera dels Xerrics d’Olot.

Finalment i durant tot el cap de setmana, hi haurà activitats a l’Espai Cràter, entrada gratuïta als museus de la ciutat i els comerços obriran les portes també el diumenge 16 d’octubre.

Cal destacar que enguany la Fira de Sant Lluc forma part de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, un esdeveniment en el que se celebren tot un conjunt d’activitats amb l’objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques a tota la població.

Coincidint amb la Fira de Sant Lluc, s’estrena el documental “Memòries de...” dedicat als 50 anys de la incorporació del municipi de Batet de la Serra a Olot. El dissabte 15 d’octubre a les 18h a Cines Olot es podrà veure la projecció d’aquest treball realitzat per Zeba Produccions.

El 31 de desembre de 1971 va tenir lloc al Saló d’actes de l’Ajuntament d’Olot l’acte oficial d’incorporació voluntària del municipi de Batet de la Serra al d’Olot, vigent a partir del dia següent, 1 de gener de 1972. Més informació i entrades (activitat gratuïta, però cal reservar entrada) a la pàgina web de Cines Olot www.cinesolot.cat.

La Fira de Sant Lluc és organitzada per l’Àrea de Promoció de la ciutat de l’Ajuntament d’Olot amb la col·laboració d’una seixantena d’entitats i empreses de la comarca, així com amb el suport de la Diputació de Girona i Aquambiente.