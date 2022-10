La commemoració del cinquè aniversari de l’1-O a Sant Julià de Ramis es va convertir ahir en una crida a recuperar la unitat de l’independentisme. D’una manera o altra, totes les intervencions a l’acte van lamentar la fractura actual i van instar els partits a posar-se d’acord per seguir el mandat sorgit de les urnes. L’alcalde de la població, Marc Puigtió, va demanar «als tres partits independentistes» que trobin «la fórmula per anar plegats»: «El món municipal hi serà, i el poble també». El responsable de Relacions Institucionals del Consell de la República, Toni Castellà, va qualificar la situació actual de «desastre» i espera que la ciutadania surti massivament al carrer avui per demostrar que el poble continua «tossudament alçat».

Just davant del pavelló, on fa cinc anys va arribar la Guàrdia Civil a impedir el referèndum i on es van viure les primeres imatges de càrregues policials i resistència dels votants que van començar a omplir informatius, mitjans i les xarxes socials, Sant Julià de Ramis va commemorar el cinquè aniversari de l’1-O amb un acte que es va acabar convertint en una crida als partits polítics independentistes a recuperar la unitat i remar plegats cap a la independència de Catalunya. Va obrir l’acte Puigtió, que va recordar que fa cinc anys Sant Julià de Ramis volia «passar a la història» per ser un col·legi electoral on els veïns havien pogut votar i per ser el punt de votació de l’aleshores president Carles Puigdemont. «No volíem passar a la història perquè la Guàrdia Civil va venir a colpejar els veïns per evitar que poguessin votar», va afegir Puigtió. L’exdiputada i membre del col·lectiu lluita no-violenta Gabriela Serra va defensar que aquesta unitat no només ha d’implicar els partits polítics, sinó el conjunt de la ciutadania: «La unitat, o la creem nosaltres des de baix o no es crearà des de dalt». Castellà va demanar deixar de mirar l’1-O amb nostàlgia i passar a l’acció per tornar a recuperar el pols. Va qualificar de «desastre» el panorama actual entre els partits independentistes: «Però que sigui un desastre no vol dir que nosaltres ens haguem d’aturar, és una responsabilitat col·lectiva ressituar-ho».