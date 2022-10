«No m’estranya el seu salt a la política activa. Era una cosa que podia passar perquè té unes habilitats i competències molt buscades en la política institucional». Ho explica Macià Serra, coordinador del Grau de Ciència Política de la UdG, que coneix Gemma Ubasart des que va arribar a Girona. Segons Serra, «segur que per a ella aquesta nova etapa és il·lusionant, i podrà posar en pràctica alguns dels temes en el que ha estat fent recerca». Així mateix posa de relleu la seva tasca de gestió en política municipal i també en la seva etapa com a vicedegana.

Qui també coneix bé Ubasart és Salvador Martí, vicerector de la Universitat de Girona, catedràtic de Ciència Política i membre del Grup de Recerca en Ciència Política, on feia recerca amb la nova consellera de Justícia. Per a Martí «la Gemma Ubasart té una doble ànima: d’una forta vocació acadèmicaque ha mostrat amb el seu compromís amb la UdG, però també té una faceta d’activista amb voluntat de participar activament en la vida política».

Martí destaca que Ubasart és una «treballadora incansable», que ara arriba a una conselleria on tractarà temes que coneix de primera mà. «Té un màster en Dret Penal i va treballar en aquest àmbit», recorda.

Una alumna d’Ubasart, que demana mantenir l’anonimat explica que tenir-la com a professora ha estat de les millors coses que li han passat a la facultat. «Els professors transmeten coneixements, però també transmeten una mirada particular sobre el món. La manera com la Gemma abordava l’assignatura, com es relacionava amb els alumnes i en els exemples i mètodes que utilitza a classe, oferia un testimoni de vida. No només aportava informació sinó que hi havia un compromís molt intens en allò que transmetia. Crec que som molts els que trobarem a faltar les seves classes».

En la mateixa línia es pronuncia Aina Roca, que havia estat alumna seva i amb qui posteriorment va fer recerca. «Era increïble a l’hora de transmetre coneixements i s’adaptava molt als grups d’estudiants que tenia», explica. Roca afegeix que «quan tens l’oportunitat de treballar al seu costat com a investigadora t’adones de la seva capacitat de treball, però també de la seva agudesa per detectar qüestions rellevants».

Anaïs Varo, politòloga de la UdG i companya d’Ubasart al Grup de Recerca en Ciència Política, assegura que «estem contents per ella però també una mica de dol, perquè la trobarem a faltar. Deixarà n buit important». Segons Varo, «sabíem que un dia podia fer el pas que ha fet perquè té la capacitat per fer-ho. El govern català guanya un perfil molt potent», assegura.