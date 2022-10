Els qualificatius d’«animal polític» i de «servidor públic» són els més repetits per alguns antics companys a l’ajuntament de Girona, el PSC o a la universitat quan es refereixen a Joaquim Nadal, que avui pren possessió com a nou conseller de Recerca i Universitats. El fins fa poc director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural -vinculat a la UdG- assumeix el repte de tornar al govern català, ara amb un president d’ERC.

«Quan el 2013, ja retirat dels càrrecs institucionals en Quim va anunciar que lideraria la taula gironina pel Dret a Decidir, ens va sorprendre molt. Aquella aproximació a l’independentisme -com després deixar el PSC- segur que van ser decisions molt meditades. Ara també ens ha sorprès, però aquesta vegada no ha tingut temps de pensar-ho massa. I segur que ho farà bé». Així s’expressa una antiga dirigent dels socialistes gironins que prefereix mantenir l’anonimat. Afegeix que «Nadal viu per a la política, té vocació de servei públic i, si ha acceptat ser conseller, és perquè té moltes ganes de tornar a la primera línia. Podent viure una jubilació còmoda, ha preferit acceptar un repte en temps complicats pel govern català».

«Té una vàlua intel·lectual enorme, capacitat de gestió i coneix el món universitari» ISABEL SALAMANYA - PROFESSORA DE LA UDG I EXREGIDORA A L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Isabel Salamanya, professora de la UdG i antiga regidora de Girona amb Nadal d’alcalde, assegura estar «gratament sorpresa» per la seva tornada al govern català i pel fet que Aragonès compti amb personalitats d’àmbits polítics diferents del seu. «En Quim Nadal té una vàlua intel·lectual enorme, capacitat de gestió i és un gran coneixedor del món universitari», assegura. Afegeix que si ha acceptat ser conseller és perquè «té sentit de país i és un home fidel a les institucions».

L’exregidora socialista Pia Bosch, qui també va ser delegada de la Generalitat quan Nadal era conseller del tripartit, assegurava ahir que «és bo que el president de Catalunya aposti per independents d’àmplia trajectòria, com la de Quim Nadal i altres nous membres de l’executiu». Per a Bosch, Nadal «sumarà en aquest govern des de tots els punts de vista», destacant també que «per Girona és important que hi hagi gironins en el consell executiu».

« És bo que el president aposti per independents d’àmplia trajectòria com Quim Nadal» PIA BOSCH - XREGIDORA A L’AJUNTAMENT DE gIRONA I EXDELEGADA DEL GOVERN CATALÀ A GIRONA

Qui també va passar una colla d’anys al costat de Nadal a l’ajuntament de Girona va ser l’escriptor Miquel Fañanàs. Com a regidor va viure la gestió del dia a dia de la ciutat. «Va ser un alcalde superlatiu i encara avui té la ciutat i el país al cap», assegura. Per a Fañanàs, «Nadal sempre pensa en política i no m’estranya que, en una ocasió com aquesta, hagi assumit el repte de contribuir al govern del país».

«Sempre pensa en política. No m’estranya que hagi assumit el repte de tornar a ser conseller» MIQUEL FAÑANÀS - ESCRIPTOR I EXREGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

L’exregidor del PSC considera positiu que «Aragonès hagi configurat un govern plural, incorporant la sensibilitat socialista de Nadal i independents d’altres famílies polítiques». «En temps convulsos com els actuals, Nadal aportarà tranquil·litat, experiència en la gestió, un bagatge important en l’àmbit de la recerca», conclou.

Demandes de les universitats

L’última feina de Nadal ha estat com a director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, vinculat a la Universitat de Girona. El rector de la UdG, Quim Salvi, destaca la «gran tasca que hi ha desenvolupat». Assegura no estar sorprès de la seva tornada a la política activa, perquè «és incombustible» i «té un gran coneixement de la vida política i experiència de gestió més que contrastada».

«A la UdG ha fet una gran tasca. És incombustible i té una experiència de gestió més que contrastada» QUIM SALVI - RECTOR DE LA UNVERSITAT DE GIRONA

Com a rector, considera que Nadal tindrà reptes importants a curt termini: desenvolupament normatiu de lleis importants per a l’àmbit universitari,el relleu generacional i l’envelliment de les plantilles a la universitat, resoldre el dèficit d’infrastructures que limita la qualitat docent i investigadora, i aprovar un nou model de finançament per a les universitats catalanes.