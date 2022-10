Les quotes, l’"única" fórmula per a sobreviure

Les quotes mensuals, però, són l’"única" alternativa dels centres concertats per a sobreviure. "Sense quotes no seria viable", sentencia la directora del Col·legi Pompeu Fabra de Salt, Mariona Casals.

I és que la subvenció que reben per part del Departament d’Educació "només" cobreix el 40% de les despeses de funcionament dels centres educatius, que van des de factures de subministraments (ara en una escalada de preus històrica) a la neteja, passant pel manteniment, l’assegurança o la recepció. El 60% restant, explica el director del Col·legi Maristes de Girona, Xavier Garcia, provenen de les quotes que paguen les famílies. En aquest sentit, Garcia denuncia un "infrafinançament desmesurat" i lamenta que "estem absolutament desprotegits com a sistema educatiu d’interès públic". En aquest sentit, afegeix Casals, "un informe del Síndic de Greuges sosté que l’escola concertada rep un 40% menys d’ingressos per part de l’administració que l’escola pública" i denuncia que "no paga el cost de la plaça als centres concertats". A més, també lamenta que les plantilles i els salaris "tampoc són iguals". A efectes pràctics, n’hi ha prou amb una imatge. I és que en el cas del Col·legi Pompeu Fabra de Salt, només la neteja ja s’emporta el 65% de l’assignació que reben mensualment per part del Departament d’Educació.

Amb tot, reclamen igualtat de condicions. En aquest sentit, el director de l’escola Vedruna de Palamós, Mario Mercader, assegura que "si el Departament d’Educació respectés els nostres projectes educatius en favor de la llibertat d’elecció de les famílies i ens subvencions és el 100% com a servei públic que som, no hauríem d’estar demanant la col·laboració dels pares". I és que "el que voldríem", coincideixen les direccions, és "no haver de cobrar cap quota". Una contribució que, assegura Mercader, "també va lligada a serveis afegits com l’hora complementària".

No obstant, el director dels Maristes de Girona assegura que "no és cert que les quotes estiguin prohibides". En aquest sentit, defensa que "totes les quotes que cobrem estan aprovades pel Departament d’Educació". A més, la directora de l’escola Pompeu Fabra de Salt recorda que la conselleria "estableix l’import màxim que paguen les famílies".