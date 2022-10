Un operatiu policial en tres bars de Banyoles acaba amb un detingut i sis denunciats. L'actuació conjunta de Policia Nacional, Policia Local de Banyoles i els Mossos d'Esquadra es va fer dijous passat en tres locals de la ciutat.

Aquest dispositiu liderat per la Policia Nacional es va muntar per detectar possibles infraccions en matèria de seguretat ciutadana, policia administrativa i sobre la normativa en matèria d'estrangeria. L'operatiu va començar cap al vespre i es va fer en tres locals de restauració ubicats al carrer Barcelona i Girona.

En total, van identificar 30 persones. La Policia Nacional va detectar i detenir un home de nacionalitat marroquina que comptava amb un expedient amb una ordre d'expulsió vigent. També van localitzar sis persones que tenien irregularitats en matèria d'estrangeria i que van quedar citades pel cos policial.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra amb la Policia Local, van aixecar sis actes per tinença de drogues. Per part dels Mossos, a banda d'agents de seguretat ciutadana també hi van participar efectius dels antiavalots de l'ARRO.

Aquest tipus de dispositiu no és el primer cop que es fa a la província, fa pocs dies se'n va fer un mes se'n va fer un de similar en bars de Salt. Se solen fer en locals on s'ha detectat algun tipus de problemàtica o que generen problemes de seguretat.