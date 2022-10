Tots els municipis del Pla de l’Estany han augmentat el percentatge de recollida selectiva tres mesos després de la seva implantació, segons dades del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. I és que la comarca, detallen a través d’un comunicat, ha passat del 39% al 53% (de mitjana) de recollida selectiva de les fraccions de paper, envasos, vidre i orgànica, xifra que representa un increment del 38%.

Camós, Fontcoberta, Serinyà i Porqueres són els municipis amb les xifres «més positives». Però especialment, destaca el cas de Serinyà on, en comparació amb el 2021, la recollida selectiva ha passat del 25 al 81%. Per la seva banda, Esponellà (49%) i Cornellà del Terri (41%) també han augmentat el percentatge de recollida selectiva, tot i que en menor mesura. El cas d’Esponellà, defensa el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, «s’explica per l’elevada càrrega dels residus comercials no reciclats durant l’estiu» i, a Cornellà del Terri, «cal tenir en compte que el servei porta a porta només s’aplica al nucli de la població i a la urbanització Mas Rufí». Així, en total, el servei arriba només a un 62% de la població.

A més, Cornellà del Terri, així com també Palol de Revardit, «estan pendents de la contractació per a tancar les àrees d’aportació de residus del nuclis i disseminats», explica l’ens. Amb tot, Camós, Fontcoberta, Porqueres i Serinyà se situen entre el 70 i el 81% de recollida selectiva.

El Conseller Comarcal de Medi Ambient, Jordi Burch, ha volgut fer un agraïment a la ciutadania «per a entendre la necessitat del canvi de model, la paciència durant la implantació, que no està essent fàcil amb la crisi de materials, i la bona predisposició a col·laborar». A més, afegeix que «sense la seva implicació aquests resultats no serien possibles».

D’altra banda, pel que fa a les dades de rebuig que han entrat a l’abocador fins el passat mes d’agost per part del Consell, assenyalen que s’han recollit un total de 89.446 quilos menys comparat amb el mateix període de l’any 2021. Aquesta dada també arriba al global de tota la comarca, i és que incloent-hi Banyoles, s’han recollit 452.251 quilos menys de rebuig en comparació amb les xifres de 2021.

Actualment, recorda el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, «la legislació europea a través de la directiva marc de residus estableix que el percentatge de reciclatge de materials ha de ser del 55% de cara al 2025 i que s’haurà d’arribar fins al 65% el 2035». Per tant, celebra, «en la majoria dels municipis on s’ha implantat el porta a porta ja s’ha assolit l’objectiu marcat per la Unió Europea en només tres mesos». En aquest sentit, sosté que aquest mes de setembre els municipis de la comarca en global, sense tenir en compte Banyoles, «han arribat al 55% de recollida selectiva de les fraccions esmentades».

Un 2023 a ple rendiment

En les properes setmanes, confirma l’organisme, s’iniciarà el muntatge dels armaris als municipis que els han sol·licitat. També s’engegarà la campanya per al desplegament de la recollida amb càrrega posterior en àrees tancades intel·ligents pels municipis de Sant Miquel de Campmajor, Porqueres i Camós, que ja les tenen construïdes. Durant aquesta implantació, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany anuncia que es convocarà als veïns i es repartiran targetes d’obertura als ciutadans que n’han de fer ús.

Per tant, la previsió és que a l’inici del 2023 «tots els municipis» ja disposin dels equipaments sol·licitats i necessaris per a assolir els objectius marcats en matèria de reciclatge i, alhora, «disminuir les tones de residus entrades a l’abocador».