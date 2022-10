L’Agència Europea de Medicaments ha confirmat que durant les pròximes setmanes arribarà una nova onada covid motivada per l’augment sostingut de contagis. Les responsables són les subvariants BQ1 i B12 del virus, que s’han detectat en almenys cinc països europeus i que els experts alerten que té més «habilitat» d’esquivar la immunitat de les vacunes. Encara no se sap si aquestes variants seran més transmissibles o si provocaran casos més greus. Els experts recomanen als grups vulnerables que es vacunin i recorden que la pandèmia no s’ha acabat.