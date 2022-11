Un total de 2.232 persones han vist la producció teatral municipal "Un mort a Can Puig" per aquesta Festa Major de Sant Martirià. El Teatre Municipal de Banyoles ha acollit les nou funcions de l'espectacle amb gairebé totes les sessions exhaurides i amb gran èxit de públic que va acollir amb entusiasme el muntatge.

La producció es va estrenar el divendres 21 d'octubre, dins els actes de la Festa Major, i l'èxit de públic que ha tingut ha obligat a programar noves funcions. A les set ja previstes inicialment, tant el cap de setmana de la festa com el passat, s'hi van sumar dues funcions més aquest diumenge passat al migdia i dilluns al vespre.

Dirigit per Andrea Portella i amb actors i actrius de diferents companyies banyolines, "Un mort a Can Puig" és una comèdia de misteri al voltant de la misteriosa mort de l'Esteve Puig la nit de la seva festa de compromís. El succés acaba provocant una desastrosa successió de catàstrofes on el caos acaba envaint els personatges, les històries, les habitacions i, fins i tot, les parets de la mansió.