Els gironins qualifiquen la sanitat pública amb un notable

Els pacients gironins puntuen amb un notable els centres sanitaris, segons les dades de la darrera enquesta de satisfacció del Departament de Salut, que correspon al 2021. Es tracta del primer estudi després de la pandèmia i s’ha recollit l’opinió dels usuaris dels serveis públics sobre la medicina i infermeria familiar i comunitària, els ingressos hospitalaris i els centres de salut mental d’adults, l’atenció especialitzada i l’assistència telefònica a través del 061 Salut Respon.

En el cas de l’atenció primària, l’enquesta té en compte qüestions com els canals usats per aconseguir visita, la facilitat per obtenir-la, la neteja, el temps que els dedica el personal sanitari i la informació que els dona i la valoració de les atencions telefòniques i virtuals, entre d’altres. Respecte als hospitals, s’han valorat aspectes com el temps a la llista d’espera, la tranquil·litat per descansar a la nit, el menjar, la informació sobre les proves, la comoditat de l’habitació i el tracte per part del personal mèdic i d’infermeria, entre d’altres.

En general, els centres d’atenció primària de les comarques gironines reben un 7,5 com a grau de satisfacció global, mig punt per sota que la darrera enquesta. Tot i així, se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, que en l’estudi del 2021 és de 7,1, i es troba només per sota de Lleida (7,8) i Alt Pirineu i Aran (8). A més, el 81,5 de les persones ateses en un ambulatori a Girona, en cas de poder triar, tornaria al mateix CAP, percentatge que baixa uns set punts respecte al 2018.

Entre els aspectes més ben valorats hi ha la neteja del CAP (95,2%), la bona comprensió de les explicacions (94,5%), el tracte del personal d’infermeria (94,2%) o el soroll habitual (94,1%). Per altra banda, però, destaquen com a punts més febles de l’atenció primària gironina la facilitat pel dia de visita (61,3%), la puntualitat per entrar a la consulta (68,2%) o l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual, és a dir, quan s’hi va per una consulta urgent (71,3%).

No hi ha cap categoria que suspengui, a diferència d’altres regions sanitàries. La mitjana de satisfacció global més baixa correspon a l’àrea metropolitana sud, amb un 6,7. En aquesta zona, hi ha molt mala valoració per la facilitat del dia de la visita, aspecte que també suspèn a l’àrea metropolitana nord.

Valoració dels hospitals

Pel que fa a pacients que han estat ingressats als hospitals, l’equipament amb una valoració més baixa és l’hospital de Calella, amb un 8,24, mentre que el que obté un millor resultat en el grau de satisfacció global és l’hospital de Palamós, amb un 8,9; tot i que cal tenir en compte que l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona té un 9,32 de satisfacció. En general, els hospitals reben un 8,6 de valoració, xifra més alta de Catalunya, empatada amb l’àmbit metropolità nord, Barcelona ciutat, Camp de Tarragona i Lleida.

Entre els elements que més valoren els pacients dels hospitals gironins hi ha el tracte personal de metges i infermers; l’ajut a controlar i millorar el dolor -a Campdevànol arriba al 100% de satisfacció- o la possibilitat de donar l’opinió.

A l’altra cara de la moneda hi ha el temps a la llista d’espera -entre les notes més baixes hi ha l’hospital d’Olot (62,9%), el de Figueres (66,4%) i el de Blanes (68,8%)- i el menjar que els van servir durant l’hospitalització. En aquest apartat, l’índex de satisfacció més baix és a l’hospital de Calella (57,1%), seguit de l’hospital de Blanes (65,2%). En canvi, a Palamós és molt bona, amb un 80,5%.