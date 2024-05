Adif vol ampliar a cent treballadors la base de manteniment de Ripoll

L’última reunió que ha mantingut l’Ajuntament de Ripoll amb responsables Adif, va servir perquè l’empresa ferroviària mostrés la voluntat d’ampliar la plantilla que tindrà la base de manteniment fins als cent treballadors. El plantejament que fins ara hi havia sobre la taula situava en quaranta els llocs de treball que generarà el centre logístic de la línia R3. La demanda que ha fet Adif és conservar el magatzem provisional un cop s’acabi de construir el definitiu, i d’aquesta manera poder-hi mantenir un torn de mecanitzat per les rodes dels trens, que té un cost de 2 milions d’euros.

L’equip de govern veu amb bons ulls els canvis que els han proposat, en considerar-los un benefici per la població. En cas de mostrar-s’hi en contra l’empresa s’emportaria part del manteniment cap a una altra ubicació. L’alcaldessa Sílvia Orriols va explicar en el ple d’abril que ha demanat a Adif “canviar l’estètica de l’actual magatzem provisional per adaptar-lo a l’estètica de Ripoll” així com adaptar-lo acústicament per esmorteir el malestar que es genera als veïns d’aquella zona. Ara mateix no hi ha res tancat, i per això no s’han fet reunions per traslladar-los les modificacions que es vagin proposant.

L’acord que es vol promoure pot incloure també el traspàs de l’edifici de l’Estació Nova. Aquesta obra neoromànica inspirada pel Monestir de Ripoll és gairebé centenària i actualment està en desús malgrat ser considerada com a bé cultural d’interès local. Va construir-se per convertir-la en estació definitiva, però la seva ubicació n’ha desestimat fins ara el seu ús com a tal. Durant la Guerra Civil va acollir refugiats, i posteriorment va ser habitatge de treballadors de Renfe. En les últimes dècades s’han fet diverses propostes que mai han arribat a bon port.

