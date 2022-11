Salvem la Molina denuncia la degradació de la zona

La plataforma ciutadana ecologista Salvem la Molina s’ha reactivat per iniciar una campanya que aquesta vegada posa l’accent en el que considera un procés de degradació que experimenta el barri. Els membres de l’entitat han instat les administracions a resoldre el que consideren vuit greuges respecte d’altres zones.

La plataforma ha argumentat que «Salvem la Molina porta més de tretze anys treballant per preservar l’entorn del nostre nucli urbà de la Molina, al municipi d’Alp». «En els últims vint anys, s’han produït moltes irregularitats urbanístiques que han malmès el nostre nucli en una etapa fosca de desarrollisme caòtic», alerten. Des de l’entitat han apuntat que «ara volem denunciar els greuges que pateix la Molina, fruit de manca de respecte i consideració que ha estat patint el nostre nucli en els últims vint anys».

Des de l’entitat han apuntat, com a greuges, el «creixement caòtic i sense control, urbanitzacions al domini esquiable, abandonament d’edificis històrics, manca de manteniment d’infraestructures, degradació mediambiental...». «Tot això ha malmès la seva personalitat originària, basada en un fort caràcter alpí en harmonia amb el seu entorn natural», lamenten. L’entitat, que ha obert una pàgina per recollir adhesions, apunta que «l’objectiu final de la nostra plataforma és reivindicar que es defineixi i s’executi un pla d’accions immediat per canviar aquest estat de degradació del nostre nucli».