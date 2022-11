El procés de redacció tècnica del Pla de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny, impulsat conjuntament per la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona, entra en una nova fase. A partir d'aquest dijous i fins al 15 de desembre, el territori podrà incorporar les seves aportacions a la diagnosi participativa a través del portal digital Decidim de la Diputació de Girona. La redacció de l'avenç del Pla va començar el juny passat.

Després de la fase d'informació, el procés entra ara en una fase d’anàlisi, que té com a objectiu principal conèixer la realitat actual del Parc Natural del Montseny. Per emmarcar el debat en aquest punt, es pren com a punt de partida el document tècnic de treball de diagnosi elaborat per l'equip redactor del Pla de Protecció.

El procés de participació s'ha articulat a través de dos canals, un de presencial i un altre de digital. Les sessions presencials es fan en el marc dels òrgans de participació del Parc: la Junta Rectora, el Consell Consultiu, el Comitè Científic i el Fòrum Permanent de la Carta Europea del Turisme Sostenible. Tots ells estan integrats per representants del món local i d'altres administracions implicades, persones expertes relacionades amb la recerca, representants d'entitats i agents econòmics del territori. La resta poden fer-ho a través del portal digital Decidim.

Els resultats de les sessions presencials es podran consultar a la plataforma, així com l’informe final de totes les aportacions fetes en aquesta fase de diagnosi.