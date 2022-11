Durant aquest cap de setmana, el parc de la Draga de Banyoles acull la Fira de Sant Martirià amb la 44a Mostra del Cavall i la 17a edició de la Mostra de races autòctones dels Països Catalans. La fira, inaugurada ahir, va comptar amb diferents novetats, com l’espectacle familiar «La llegenda de la Fira de Sant Martirià», a càrrec de la companyia La Dona del Sac, un taller pràctic d’empelts de diferents varietats de fruiters i una xerrada de presentació de la Xarxa Catalana de Graners. Durant tot el dia es van anar succeint les diferents activitats clàssiques de la fira com el concurs de salt de cavalls, el concurs morfològic del cavall de tir, l’híbrid i de l’ase català així com l’exhibició de doma clàssica o el concurs de carrusels.

Aquest diumenge la fira arrencarà amb una exhibició de Horseball i també de doma en llibertat i de western. A la una, es farà l’espectacle «Or Blanc», amb cavalls i eugues de Can Boada i amb un muntatge d’Inti Schenkel. Els visitants podran gaudir de la Mostra de Races Autòctones dels Països Catalans amb nombrosos exemplars d’aus com les gallines Empordaneses, del Prat, del Penedès, Flor d’Ametller així com una gran diversitat de races de colom. A mig matí hi haurà una demostració d’agilitat de gossos d’atura i una demostració de treball d’aquest gos amb un ramat de xais. L’oferta de la fira es completa amb el mercat de productes artesanals i una oferta gastronòmica amb l’espai Raça-Tast, que oferirà hamburgueses de races autòctones i cerveses artesanes.