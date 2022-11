La Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'abusar sexualment de la seva neboda de segon grau a Ribes de Freser (Ripollès) la matinada del 3 d'agost del 2019. La fiscalia i l'acusació demanen 11 anys de presó per l'home. En la seva declaració, la víctima ha explicat que aquella nit va anar a la festa major de Pardines amb la seva cosina de segon grau i després es va quedar a dormir on va compartir llit amb la cosina i l'acusat. La noia, que en aquells moments tenia 16 anys, ha assegurat que l'home hauria aprofitat que estava adormida per introduir-li els dits dins de la vagina i fregar-se amb el penis en la zona íntima. Per contra, l'home ha negat els fets. El cas ha quedat vist per sentència.

En la declaració de la víctima, la noia ha relatat que aquella nit el pare de la seva cosina de segon grau va comprar-los alcohol i va preparar una barreja perquè les noies volien fer 'botellot' a la festa major. La noia ha assegurat que la seva ampolla tenia més alcohol que l'altra, apuntant que l'acusat hauria incitat que la víctima begués més. Malgrat tot, l'acusat, la cosina i l'àvia de la cosina han negat que fos l'home qui els preparés la barreja i que van ser elles dues. A més, l'àvia ha assegurat que la víctima hauria posat més alcohol perquè "era ella qui en volia més".

Un relat unànime però amb diferències, ja que cada un d'ells ha recordat de forma diferent qui hi havia a la cuina a l'hora de fer la mescla. Una vegada feta la combinació, la víctima ha assegurat que van anar a la festa amb el cotxe de l'acusat, un fet que també ha desmentit l'home, la seva filla i la seva mare.

La noia ha explicat que a l'hora de baixar van tornar amb el cotxe de l'acusat i que de tornada es va marejar per la carretera. En arribar a casa, la noia es va quedar a dormir a casa l'acusat. Havia de dormir amb la seva cosina en un sofà-llit, però la víctima va vomitar. Per això l'acusat va oferir-los anar a dormir al seu llit.

Tocaments i fregament

Abans de posar-se al llit, però, la cosina hauria posat a la víctima una samarreta del Reial Madrid i un banyador groc perquè tenia la roba de festa tacada. Durant la matinada, la noia es va despertar notant que l'acusat estava tocant-li les parts íntimes. Després també va notar com li introduïa els dits i finalment va notar com refregava el penis.

La noia ha explicat que estava en estat de xoc i no es podia ni moure. De sobte, la cosina es va despertar i això va fer que l'home es tapés ràpidament amb una manta. Tot i així, la noia ha assegurat que la seva cosina la va veure amb els pantalons mig abaixats. La cosina ha confirmat que portava el banyador una mica baixat però no per mitja cama, com deia ella. A més, ha justificat que el seu pare es tapés amb la manta perquè tenia fred i hi havia la finestra oberta.

Segons la víctima en aquell moment la cosina va dir-li d'anar a dormir al sofà llit, un fet que la testimoni ha negat i ha assegurat que van quedar-se dormint al mateix llit tots tres. La mare de l'acusat, però, si que ha reafirmat aquesta versió perquè ha detallat que va veure les dues noies dormint al sofà-llit al matí.

A partir d'aquí, les dues noies, l'acusat i la resta de família van anar de casament i en cap moment es va produir cap situació estranya. No va ser fins uns deu dies més tard que la noia va explicar-ho a una amiga seva i finalment va relatar-ho als pares i van posar una denúncia.

Petició d'onze anys de presó

Davant dels fets, el fiscal i l'advocat de l'acusació han demanat una pena d'onze anys de presó per l'home per un abús sexual amb accés carnal a una menor de 16 anys. A més, demanen que s'incorpori l'agreujant de superioritat per parentesc. A més, fiscalia i acusació deixen a mans del tribunal si prefereixen jutjar-ho en base al codi penal modificat o l'anterior versió del delicte d'abusos, ja que consideren que la pena seria similar.

Per la seva banda, la defensa assegura que l'home és innocent i en demana l'absolució. Considera que el relat de la víctima no és fiable. En el cas en què se'l consideri culpable, però, demanen que no s'apliqui cap dels agreujants ja que no hi ha parentiu perquè són familiars de sisè grau civil i aquest agreujant es pot aplicar amb un màxim de segon grau.

També sol·liciten que s'apliqui un atenuant en circumstància molt qualificada de reparació dels danys de la víctima, ja que l'home s'ha ofert a abonar els 4.000 euros que havien demanat fiscalia i acusació en concepte d'indemnització per reparació dels danys. La noia ha rebutjat rebre els diners de l'home. El cas ha quedat vist per sentència.