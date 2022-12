Caos a la C-66 per un accident de trànsit múltiple a Banyoles. La carretera inicialment s'ha hagut de tallar, hi ha hagut també pas alternatiu i al cap de tres hores, s'ha pogut normalització la situació.

Han xocat quatre vehicles a la zona d'obres i s'ha saldat, amb quatre ferits. Un d'ells greu i tres de poca gravetat, segons el Servei Català de Trànsit,

El sinistre viari ha tingut lloc poc després d'un quart de vuit del matí a l'altura del quilòmetre 45, un punt d'obres i on hi ha un carril per sentit de circulació.

A lloc hi han treballat diverses unitats dels efectius d'emergències (Mossos de Trànsit, SEM i Bombers).

L'accident de trànsit ha deixat quatre ferits, un d'ells de caràcter greu i la resta, de poca gravetat. El SEM ha evacuat a tots els afectats amb ambulàncies a l'hospital Josep Trueta de Girona.

De moment es desconeix la causa de l'accident. Els Mossos d'Esquadra, la investiguen.

Retencions

Arran de l'accident s'ha tallat la via d'un més d'una hora i des de dos quarts de nou, s'hi ha donat pas alternatiu. Això ha generat retencions de quatre quilòmetres per sentit de la marxa, entre Cornellà i Banyoles. També hi ha hagut cues entre Palol de Revardit i Banyoles en sentit Besalú, on hi ha un carril obert. Al mateix temps, n'hi ha hagut entre Porqueres i Banyoles en sentit Girona. en aquest punt es fan desviaments cap a Banyoles. Arran del succés, també s'han registrat retencions a la C-150a a Porqueres, en sentit Banyoles.

La situació viària s'ha normalitzat cap a dos quarts d'onze del matí, més de tres hores després del sinistre viari.