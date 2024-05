Puigdemont anuncia la seva intenció de presentar-se a la investidura: "Tenim més opcions" que Illa

Carles Puigdemont ha anunciat aquest dilluns la seva intenció de presentar candidatura a president de la Generalitat en el debat d'investidura. Tal com va fer després de l'escrutini, el candidat de Junts+ ha reivindicat que "té més opcions" que Salvador Illa de ser investit amb una majoria simple. En aquest sentit, ha contraposat els 55-59 escons que podria arribar a sumar amb ERC i la CUP davant dels 48 diputats del PSC i Comuns Sumar. Puigdemont ha explicat que ja han començat els "contactes" amb ERC, tot i que encara estan "lluny d'establir un marc negociador". Conscient que necessita l'abstenció dels socialistes, no l'ha demanada explícitament, però sí que els ha recordat que "han fet gala de l'estabilitat com un actiu polític".

En roda de premsa des de la seu de campanya a Argelers (Rosselló), Carles Puigdemont ha concretat allò que ja va apuntar la nit prèvia: que està en condicions de formar "un Govern d'obediència netament catalana" i que, per tant, té intenció de presentar candidatura a la investidura. "Demanarem al Parlament que digui els suports que té cada candidat i a partir d'aquí prendrem decisions", ha assegurat. Ha promès dedicar-hi "tots els esforços a partir de ja".

La seva fórmula passa per un acord de Govern de coalició amb ERC, que aplegaria 55 escons, als quals aspira a sumar els 4 escons de la CUP, per arribar fins als 59, a nou de la majoria absoluta necessària. Aquest fet implicaria necessàriament l'abstenció del PSC en una segona votació al Parlament. Si bé no ha demanat explícitament que facilitin la investidura, sí que han establert contactes i els ha recordat que "han fet gala de l'estabilitat".

Tal com ha fet durant la campanya electoral, el cap de llista de Junts+ també ha advertit Salvador Illa que, si busca una majoria que inclogui el PP i fins i tot Vox com a l'Ajuntament de Barcelona, "deixaria de tenir sentit" l'acord que van signar a Brussel·les per a la investidura de Pedro Sánchez i la taula de negociació establerta a Suïssa. "No m'imagino el PSC havent d'aplicar els acords (de la taula) amb el suport parlamentari del PP", ha dit.

En aquest context, Carles Puigdemont ha insistit que és el candidat a la investidura "amb més opcions", amb 55-59 diputats de Junts+, ERC i la CUP, enfront 48 del PSC i Comuns Sumar. "Quedar clar que hi ha molta més fortalesa en un Govern encapçalat per nosaltres que encapçalat per Illa, que abocaria Catalunya a una situació similar a l'Ajuntament de Barcelona i paralitzaria el país", ha conclòs.

Govern amb ERC, acord amb la CUP

Després de l'escrutini aquest diumenge, el cap de files de Junts+ ja va convidar l'independentisme a fer una "reflexió" col·lectiva. I en aquest sentit, aquest dilluns ha refermat la voluntat de "refer ponts" amb els republicans per a teixir un full de ruta compartit de l'independentisme, per a superar "tants anys de desunió i diversitat estratègica". Ha deixat clar que vol compartir amb ells un govern de coalició.

Pel que fa a la CUP, Puigdemont ha reiterat que la millor fórmula seria el suport des de fora del Govern a través d'un acord parlamentari. "Hi ha punts que podem parlar de moltes coses, un acord parlamentari és treballable", ha assegurat. I ha afegit: "Com amb ERC, no vol dir que sigui fàcil ni es pugui donar per fet. Tocarà treballar. I seré jo qui més esforços hi hagi de dedicar".

Ni tripartit ni repetició electoral

Carles Puigdemont ha assegurat que l'opció d'un tripartit pel país, que no veuria "bona per al país", ja ha estat "descartada" per ERC i que "no hi ha possibilitat". També ha rebutjat un escenari de repetició electoral, que tampoc veu desitjable. La pilota, ha dit, estarà a la teulada de la resta de grups, que hauran de decidir si el seu "interès" és evitar eleccions o no.