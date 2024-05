Demana l'aval ICO al banc i compra l'habitatge desitjat

Si estàs pensant a comprar-te un habitatge, ara podràs sol·licitar l'aval ICO al banc; sempre que compleixis amb els requisits que es demanen. Aquesta línia d'ajuda serveix per poder comprar el teu primer habitatge. Amb aquest aval et podràs estalviar un 20% del preu de l'habitatge. El BOE ha establert uns preus màxims per l'habitatge si vols sol·licitar l'aval ICO. Cada comunitat autònoma té uns límits diferents. Els vols conèixer? A més, t'explicaré els requisits necessaris per a demanar-lo.

Avals ICO

Aquests avals serveixen per facilitar l'habitatge als ciutadans que no tinguin suficients estalvis per donar l'entrada d'un habitatge. Aquesta línia d'avals va ser aprovada el passat mes de febrer pel Govern de Sánchez.

Amb els avals ICO s'aconseguirà avalar un 20% del preu de l'habitatge. Tant se val si l'habitatge és nou o de segona mà. Només necessites saber que el teu immoble ha de ser utilitzat com a residència habitual. A més, tens fins al 31 de desembre de 2025 per formalitzar la hipoteca; la qual, podria ser prorrogable fins al 31 de desembre de 2027.

Per poder accedir a aquests avals, el Govern va fixar uns preus màxims en l'habitatge. Així doncs, la teva compra no pot tenir un valor superior del qual el BOE determina.

El preu màxim de l'habitatge per accedir a l'aval ICO

Segons la resolució de 5 de maig de 2024, publicada al BOE, el conveni subscrit entre el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), estableix els preus màxims de l'habitatge per a cada comunitat autònoma. A continuació, us deixem la llista amb els preus màxims.

Extremadura: 200.000 euros

200.000 euros Galícia: 250.000 euros

Comunitat de Madrid: 325.000 euros

325.000 euros Regió de Múrcia: 250.000 euros

250.000 euros Comunitat Foral de Navarra: 300.000 euros

Navarra: 300.000 euros País Basc : 300.000 euros

: 300.000 euros La Rioja: 250.000 euros

250.000 euros Ceuta: 250.000 euros

250.000 euros Melilla : 250.000 euros

: 250.000 euros Comunitat Valenciana: 250.000 euros

250.000 euros Catalunya: 300.000 euros

Castella-la Manxa: 250.000 euros

250.000 euros Castella i Lleó: 250.000 euros

250.000 euros Cantàbria : 250.000 euros

: 250.000 euros Canàries: 250.000 euros

Illes Balears : 275.000 euros

: 275.000 euros Principat d'Astúries: 250.000 euros

250.000 euros Aragó : 275.000 euros

: 275.000 euros Andalusia: 225.000 euros

Compreu el vostre pis amb l'aval ICO / gpointstudio

Requisits per sol·licitar l'aval ICO