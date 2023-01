Aquest divendres arrenca, de nou, la Marató de Donants de Sang, una iniciativa que durarà una setmana i que té com a objectiu aconseguir remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s’han vist afectades per les festes de Nadal. Per trencar aquesta tendència a la baixa i animar més persones a donar sang durant la setmana del 13 al 20 de gener, les campanyes recuperen el to festiu. Al llarg d’aquests dies, s’espera que més de 10.000 persones vinguin a donar als principals hospitals catalans i a les més de 60 campanyes mòbils repartides per tot el territori.

En aquesta campanya, el Banc de Sang posa especial èmfasi als pacients oncològics, ja que tres de cada deu transfusions de sang que requereixen els pacients són per a tractaments de càncer. De fet, aquest tipus de malalties són les que més sang consumeixen, per davant de les malalties de l’aparell digestiu, com hemorràgies intestinals, i la salut cardiovascular, com els infarts.

Segons el balanç de l’any passat, a Girona es van fer 30.550 donacions, mentre que el 2021 n’hi va haver 28.577. Tot i aquesta lleugera millora, des del Banc de Sang es considera que no és suficient, per això fan una crida als donants.

Acte al teatre municipal

Com cada any, la marató a Girona tindrà com a acte central la donació al Saló de descans del Teatre Municipal. En la roda de premsa d’ahir, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer una crida a tots els gironins i gironines perquè actuïn amb generositat i participin en la Marató. «És una ocasió molt bona per sentir-se feliç i per fer feliç als altres. Animo tothom a donar sang, un gest molt senzill, però que és una gran acció per ajudar-nos entre tots i totes», va destacar Madrenas. L’horari de donació serà el matí i cal reservar cita prèvia a la pàgina web del Banc de Sang, on es poden consultar altres punts de donació, a part del Trueta, espai habitual.