Metges, infermeres i la resta de personal sanitari surten al carrer aquesta setmana per denunciar una situació «insostenible» que viuen des de fa temps, ja que consideren que tenen unes condicions laborals que no els permeten oferir una «bona assistència».

La vaga està anunciada per tres dies i comença avui, tot i que no s’hi han adherit tots els sindicats, tenint en compte que hi ha col·lectius amb reivindicacions diferents i també hi ha alguns sindicats majoritaris, com CCOO i UGT, que no s’hi han mostrat partidaris i no s’hi han adherit cap dia.

D’aquesta manera, avui és el torn de la Intersindical, que també ha convocat vaga per demà, que coincidirà amb la convocatòria de Metges de Catalunya, sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic. Segons va explicar en un comunicat la Intersindical va avançar-se un dia per «no quedar a l’ombra de cap col·lectiu de treballadors». Finalment, Metges de Catalunya també n’ha convocat per dijous.

Segons estableix la legislació, en cada convocatòria de vaga, el Departament d’Empresa i Treball fixa uns serveis mínims i, en aquest cas, es van decretar ahir. El més destacat és que es garanteix l’assistència sanitària urgent al sistema públic. D’aquesta manera, els serveis d’urgències i les unitats especials com les UCIs o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital han de funcionar amb normalitat.

Pel que fa als centres d’assistència extrahospitalària, aquesta assistència urgent s’ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s’augmentarà a un terç. També s’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l’atenció d’emergències al 061.

El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc com poden ser les urgències, l’àrea quirúrgica, les unitats de grans cremats o prematurs, el laboratori d’urgències, les sales de necròpsies o les àrees de malalts immunodeprimits, entre d’altres.

Pel que fa al transport sanitari, s’ha de garantir el d’atenció a totes les urgències sanitàries, per tractament oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia i per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu, així com trasllats d’alta segons aquest criteri també.

Entre altres sectors, destaquen les farmàcies i les residències de gent gran, que es prestaran als serveis urgents.

Crida de la mesa sindical

La Mesa Sindical de Sanitat va anunciar dissabte que retirava de demà i dijous per un defecte de forma. La convocatòria, diferent a la de Metges de Catalunya, agrupava diferents perfils sanitaris i diferents sindicats, en concret USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, COS, CSIF, FAPIC, SAE, FTC-IAC i PSI Lluitem.

Segons explica Anna Alcalà, delegada de CATAC a l’hospital Santa Caterina, «hi va haver un error de forma en el document que es va enviar i els advocats ens han recomanat desconvocar la vaga perquè els treballadors podrien tenir problemes amb les patronals».

Malgrat tot, fa una crida al personal sanitari a mobilitzar-se. «Els treballadors poden acollir-se a altres convocatòries i, si no, poden participar a les manifestacions convocades si el seu horari ho permet».

De fet, es poden adherir a les vagues de la Intersindical i Metges de Catalunya però, per exemple, hi ha una part dels treballadors que no podran fer vaga dijous, segons expressa Alcalà, que és el personal sanitari que no formi part del col·lectiu mèdic i que no treballa a l’Institut Català de la Salut.

Finalment, la Mesa Sindical de Sanitat està meditant convocar noves dates de vagues i mobilitzacions i no descarten afegir-se a les ja convocades per Metges de Catalunya, a principis de febrer.