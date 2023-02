Salut inverteix 12,8 milions d'euros a l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital Santa Caterina de Salt. Els treballs, que ja han començat, serviran per construir quatre quiròfans nous, que se sumaran als set que ja hi ha. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Salut, Manel Balcells, han visitat aquest dimarts les obres. Aragonès ha remarcat que el projecte s'ha dissenyat pensant en el futur Campus de Salut, un projecte que avança "a pas ferm". No és l'única inversió al parc hospitalari Martí i Julià perquè, en paral·lel, també s'estan executant les obres de la nova àrea de rehabilitació ambulatòria ubicada al soterrani del sociosanitari la República, amb una inversió prevista de 4,6 milions.

El disseny de l'ampliació del bloc quirúrgic del Santa Caterina s'ha fet pensant en el futur Campus de Salut. De fet, els quatre quiròfans nous s'aixequen al costat d'on ja hi ha els set actuals i estan a tocar del vial que separa el parc hospitalari Martí i Julià dels terrenys on, entre altres construccions vinculades a l'àmbit de la salut, s'ha de construir el nou Trueta. El projecte suposa una inversió de 12,8 milions (8,5 milions per a l'obra i 4,3 per a equipament). El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que la posada en funcionament d'aquests quatre quiròfans nous per a cirurgia major ambulatòria permetrà incrementar la capacitat quirúrgica actual perquè es podran fer entre 5.200 i 5.600 intervencions anuals més. I això, ha afegit, contribuirà a alleugerir les llistes d'espera. A més, també és un pas més en relligar les sinergies i la complementarietat entre els dos hospitals del futur Campus de Salut perquè es podran derivar al Santa Caterina intervencions quirúrgiques de pacients del Trueta. Aragonès i Balcells s'han reunit amb l'Equip Impulsor del Pla funcional del nou Campus, format per professionals del Trueta i del Santa Caterina, que han exposat els resultats principals dels tres processos participatius que s'han fet per dissenyar la cartera de serveis i les necessitats que ha de tenir l'àrea assistencial del futur Campus. Des de l'agost, han recollit 818 respostes de qüestionaris telemàtics i han fet cinc grups focals que han girat al voltant de les demandes per a urgències, hospitalització i crítics adults. El president ha refermat el compromís del Govern amb el projecte que avança "a pas ferm" i que ha descrit com a "molt ambiciós" i que contribuirà a millorar l'atenció a la ciutadania de la demarcació. En el mateix sentit, el conseller de Salut ha posat de relleu els processos participatius, que també arribaran a la ciutadania, per poder ajudar a definir millor el model i les necessitats del Campus. Àrea de rehabilitació En paral·lel a l'ampliació del bloc quirúrgic, que abasta una superfície de 1.920 metres quadrats, també s'estan executant les obres de la nova àrea de rehabilitació ambulatòria del parc hospitalari, que unificarà el servei que es dona a la població del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva interior. Les obres tenen una inversió prevista de 4,6 milions (3,3 d'obra i 1,3 d'equipament). El nou espai s'ubica al soterrani del sociosanitari la República i inclourà tractaments de fisioteràpia, tant bàsics com complexos, i de logopèdia. Els treballs es fan sobre una superfície de 1.782 metres quadrats on construiran vuit sales de tractaments i tres consultes, a més d'espais per a professionals.