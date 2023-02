L’Ajuntament de Banyoles ha renovat l’Espai Darder del Museu Darder per a fer-lo més accessible. En aquest espai, situat al soterrani de l’equipament, s’hi ha instal·lat una nova senyalització.

A més, un nou mural que reprodueix més d’un centenar de peces de la col·lecció Darder dona ara la benvinguda als visitants del museu. Obra de l’artista Olga del Águila, també plasma la figura del mateix Francesc Darder. El mural pretén fer més evident la relació entre l’Espai Darder i l’Espai Estany del mateix museu i, a la vegada, del fons del Museu Darder amb la natura i ho fa relacionant animals estàtics de l’exposició del museu amb els exemplars vius de la natura, especialment els que estan presents a l’Estany de Banyoles. En aquest sentit, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, destaca que «amb el nou mural la fauna del museu torna a la vida i ens dona la benvinguda al Darder, acompanyats, fins i tot, del propi Francesc Darder». Per la seva banda, l’autora del mural, Olga del Águila, explica que «els animals que es poden veure en el mural es recreen a vegades tal com són els exemplars dissecats a la col·lecció Darder i, en d’altres casos, reproduint fotografies d’exemplars vius». El mural, a més, permetrà desenvolupar noves aplicacions didàctiques de la visita al museu a través de jocs de cerca i de reconeixement d’espècies.

D’altra banda, a l’Espai Darder, que mantenia la mateixa exposició permanent des de la seva reforma l’any 2007, s’han substituït una trentena de peces per altres del fons de reserva i que, en alguns casos, s’han restaurat recentment. A més, s’ha renovat la senyalització de les peces per a fer-la més accessible tant pel que fa a la mida de la lletra, la informació o l’alçada dels cartells.

Està previst que aquest any es renovin també les vitrines d’insectes i s’actualitzi la retolació a la resta d’objectes de l’Espai Darder. També es preveu traduir els textos a diferents idiomes.

Per a presentar les novetats al Museu Darder, aquest diumenge s’ha organitzat l’activitat ‘Què hi ha de nou, Darder?’. En la proposta, hi participaran la conservadora del museu, Georgina Gratacós, i l’autora del mural, Olga del Águila.