El ciberatac accentua el desabastiment de medicaments a farmàcies gironines

Una setmana després del ciberatac a Alliance Healthcare, un dels principals distribuïdors de medicaments a les farmàcies catalanes, els efectes de desabastiment encara es noten.

Així ho afirma Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, qui lamenta que, tot i que els establiments tenen diversos distribuïdors, «és cert que aquest era majoritari i hi ha hagut problemes en subministraments d’alguns medicaments». Afegeix que la problemàtica «ha empitjorat» des del ciberatac, tenint en compte que la manca de fàrmacs ja ve de lluny, amb una davallada de subministrament els últims mesos degut a la crisi, entre altres factors.

Alliance Healthcare afronta problemes als sistemes informàtics des de fa gairebé dues setmanes i dimecres de la setmana passada el web de l’empresa no funcionava. Com a conseqüència el subministrament de medicaments es va alterar. Aleixandre adverteix que «no és el primer ciberatac i tampoc serà l’últim» i lamenta «la manca d’informació i directrius per part del govern». És per això que demana a les autoritats pertinents que «ens ajudin a afrontar aquestes situacions».

Tot i que les farmàcies tenen diversos proveïdors, Alliance és un dels majoritaris a les comarques gironines

L’atac es va produir dues setmanes després del que va patir l’Hospital Clínic, que va bloquejar els seus servidors mentre els pirates informàtics s’apoderaven de les dades que contenien.

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya resol un cibercrim cada tres hores. Això són uns 2.000 a l’any. «En alguns d’ells l’adversari guanya, però molts no tenen ressò perquè ens en sortim i no tenen impacte», explica el seu director, Tomàs Roy.

Segons explica en una entrevista a l’ACN, les estructures més sensibles a aquests atacs s’han diversificat. Si bé tenen molta importància l’administració pública o la sanitat apareixen nous entorns com el logístic o l’alimentari.

Desproveïment des de fa temps

L’escassetat de medicaments a Europa es tracta actualment d’un dels principals impediments de la població a l’hora d’accedir als fàrmacs. I, a més, és una problemàtica que anirà en augment. La tardor passada es va accentuar quan les malalties respiratòries es van disparar i hi va haver una gran demanda d’antibiòtics, com l’amoxicil·lina, especialment per a ús pediàtric.

Des de la publicació del darrer balanç, el desabastiment no ha parat d’augmentar. Els farmacèutics afirmen que sempre hi ha hagut desproveïments puntuals d’alguns fàrmacs, però darrerament se n’han incorporat de nous. La inflació, la guerra d’Ucraïna, la pandèmia i altres factors globals són les principals causes que corroboren la majoria d’experts.

Entre els medicaments no subjectes a prescripció mèdica i amb desproveïment, l’Agència Espanyola del Medicament inclou a la llista l’aspirina i el paracetamol, tots dos en comprimits efervescents. Un problema de subministrament és una situació en què les unitats disponibles d’un medicament al canal farmacèutic són inferiors a les necessitats de consum nacional.

En l’últim semestre amb dades publicades, el desabastiment de medicaments va créixer un 31% en total.