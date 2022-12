Alerten del desabastiment de l’antibiòtic infantil més receptat pels pediatres

Les farmàcies gironines estan patint desproveïment d’amoxicil·lina pediàtrica en ple pic de malalties respiratòries. La mancança fa setmanes que s’està estenent arreu d’Espanya i ha afectat a Girona des de fa uns quinze dies. El fàrmac es tracta de l’antibiòtic infantil més receptat pels pediatres, ja que es fa servir en casos de pneumònies, otitis, faringitis i altres infeccions.

Laia Ferré, pediatra del CAP d’Olot, explica que, tot i que hi ha alternatives, la manca d’amoxicil·lina és un problema. «L’avantatge principal és que es tracta d’un xarop i va molt bé pels pacients de menys de dos anys; hi ha altres opcions però són sobres o pastilles i és més complicat que s’ho prenguin, i a més la dosificació no és tan exacta», matisa.

D’altra banda, afegeix que també hi ha desabastiment d’altres antibiòtics i, tenint en compte el creixement d’infeccions respiratòries, la gestió del dia a dia és complexa.

«Estem tenint moltes consultes, és normal per l’època, però feia dos anys que no hi havia circulació de virus en els nens; a més moltes famílies estan preocupades perquè tenen dubtes sobre quins antibiòtics han de prendre els seus fills», concreta. En el cas d’Olot, són els mateixos farmacèutics els que informen els metges de la disponibilitat de cada medicament i així ho tenen present a l’hora de fer les receptes.

Ferré afegeix que s’està vivint molta pressió assistencial i s’agreuja perquè no disposen d’uns tests concrets que determinen si les malalties infeccioses dels nens són víriques o no. «Això ens dificulta molt la nostra feina, ja que influeix en quin tipus de medicaments podem receptar», lamenta la pediatra.

Fa dues setmanes, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), davant els retards de subministrament de suspensions pediàtriques orals d’amoxicil·lina de dues farmacèutiques -Laboratoris Normon, S.A. i Sandoz Farmaceutica, S.A- va publicar una sèrie de recomanacions per garantir el tractament de tots els pacients. Van afirmar que el dèficit s’ha accentuat per l’increment de la demanda, a causa de l’alta incidència d’infeccions respiratòries i la coincidència de problemes de producció als dos laboratoris. Tot i que les farmàcies ja n’estan tornant a rebre, encara n’hi ha que tenen poc estoc, com per exemple una farmàcia del centre de Girona, ahir només en tenia una mostra.

De fet, les farmàcies gironines s’han regit aquests dies pels consells de l’AEMPS. Segons les pautes indicades, si no es disposava del medicament prescrit, el professional pot substituir la dispensació d’una suspensió oral per uns sobres o bé comprimits.

«Faltaran altres medicaments»

D’altra banda, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, adverteix que últimament hi està havent desabastiment de diversos medicaments i preveu que en el futur n’hi hagi més.

De fet, recentment aquest diari informava que hi havia desproveïment de fàrmacs per a persones amb càncer i uns altres concrets per a diabètics. Aleixandre explica que aquesta problemàtica és una conseqüència de la covid-19 i la crisi energètica, accentuada des de la guerra entre Rússia i Ucraïna. D’altra banda, també lamenta que no hi hagi suficient inversió en la compra de medicaments per part de l’Estat espanyol, en comparació a altres països europeus.

En el cas de l’amoxicil·lina, Aleixandre explica que des del Col·legi de Girona es proposa que els farmacèutics puguin canviar de recepta, sota la seva autorització, en cas que hi hagi desproveïment d’aquest antibiòtic concret i que també pugui entrar per la Seguretat Social. «Ho estem negociant amb la resta de col·legis i amb Salut; suposaria una millora i s’agilitzaria la situació», concreta. Salut també ha reconegut que hi ha problemes per trobar l’amoxicil·lina en xarop a les farmàcies i demana que s’intenti reservar-la per als nens més petits. Les opcions de l’antibiòtic en altres presentacions no és recomanable aquesta pràctica per a infants menors de dos anys.

L’amoxicil·lina és un antibiòtic semisintètic derivat de la penicil·lina. Actua contra un ampli ventall de bacteris i per això sovint es fa servir com a primer fàrmac en infeccions de diferent gravetat, tant en medicina humana com també en veterinària.