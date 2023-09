Girona va celebrar ahir un acte d’homenatge a Joan Alsina, i demà i dimecres serà a Figueres on es recordarà el capellà obrer de Castelló d’Empúries assassinat a Xile el 19 de setembre del 1973 (demà en fa 50 anys), pocs dies després del cop d’estat del general Pinochet.

En l’acte de Girona, que també va homenatjar el president xilè Salvador Allende, mort durant el cop d’estat, es va descobrir la placa que s’ha col·locat a la plaça de la Solidaritat en reconeixement al seu llegat. Hi van intervenir l’alcalde, Lluc Salellas, el president de l’Associació de Veïns i Veïnes de Santa Eugènia de Ter, Reinald Roca, i la directora de la Biblioteca Salvador Allende, Eva Guillaumes. El grup Niu S, format per Francesc i Alba Tomàs, hi va interpretar les cançons A desalambrar, Te recuerdo Amanda i El pueblo unido, de Víctor Jara, que també va ser torturat i assassinat després del cop d’estat xilè.

A Figueres, els actes arrenquen demà dimarts, dia en què es commemoren els 50 anys de l’assassinat d’Alsina, amb una missa en record del mossèn a l’església la Immaculada, a dos quarts de vuit del vespre.

L’endemà, dimecres dia 20, a les set de la tarda, hi haurà un acte commemoratiu a la plaça de la Solidaritat de Figueres, prop del monument dedicat a la memòria de Joan Alsina i Joaquim Vallmajó, religiosos empordanesos morts a Xile i Ruanda, respectivament, per la seva defensa dels drets humans. S’afegiran al monument unes plaques commemoratives dels dos personatges i una lectura de textos de Joan Alsina. Tot seguit, a les vuit, hi haurà una taula rodona a La Cate sobre la vida i testimoni d’Alsina, amb les intervencions de Maria Solés, com a moderadora, Jordi Roig, Josep Frigola, Ricard Sarrà i Jordi Planas.