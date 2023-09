L'exrector de Camprodon Jacint Medina Fabregó, que hi va deixar una profunda empremta, va morri divendres a l'edat de 94 anys. Nascut a Vic el 24 de març de 1929, va exercir com a ecònom i rector a diferents parròquies del Bages durant 43 anys, del 1956 al 1999. Principalment profitós va ser el seu pas per la parròquia de Santa Maria de Navarcles, on va passar catorze anys i va contribuir activament a la fundació de la Residència de Gent Gran del municipi, centre on va anar a viure l'any 2016. S'havia jubilat quatre anys abans. L'any 2017, va publicar les seves memòries, Entre la terra i el cel, de més de 300`pàgines. La missa funeral per mossèn Jacint Medina tindrà lloc a l’església parroquial de Santa Maria de Navarcles dimecres, dia 27 de setembre, a dos quarts d'onze del matí.

Va rebre l’orde del presbiterat l'any 1953, quan va ser vicari de la parròquia de Sant Pere de Torelló i, un any més tard, de Sant Feliu de Torelló. Dos anys després, el 1956, es traslladà al Bages, on fou ecònom de Sant Martí de Torroella durant prop d'onze anys i va impulsar el camí cap al santuari de Joncadella. També va ser director espiritual del col·legi La Salle i de l’Institut Lluís de Peguera. Durant tres anys, exercí com a ecònom a Sant Vicenç de Castellet i l'any 1970 va arribar a Navarcles, on estaria catorze anys i hi faria arrels. L'any 1984, deixà Navarcles i exercí com a rector de la parròquia de Crist Rei de Manresa durant quinze anys. Durant aquesta època va ser arxipreste de l'arxiprestat de Manresa, membre del Consell Presbiteral i del Col·legi de Consultors. També fou consiliari de la Federació diocesana de Viudes de Vic. L'any 1999, deixà el Bages i exercí com a rector de Santa Maria de Camprodon, entre altres càrrecs eclesiàstics del Ripollès. La seva presència a la parròquia de Santa Maria de Camprodon com a rector, des de l'any 1999, va deixar un record inesborrable. En el transcurs de les seves dues dècades al Ripollès, el Mossèn Medina va establir una connexió especial amb la comunitat, guiant i donant suport espiritual als seus membres. La seva dedicació i compromís amb la parroquia es va fer evident en diversos projectes i esdeveniments destacats. Un dels moments més destacats de la seva etapa com a rector va ser la inauguració de la capella del Roure de Camprodon. Aquesta obra excepcional va requerir un treball minuciós, ja que va ser desmuntada peça a peça per ser traslladada i muntada amb cura a la font de Llandrius. La capella ha esdevingut un lloc de devoció i pau per als habitants de Camprodon i una part important del llegat del Mossèn Medina. En un emotiu acte oficial, l'ajuntament de Camprodon i tots els treballadors municipals es van acomiadar del seu estimat rector. Jacint Medina Fabregó va signar el llibre d'honor municipal i l'alcaldessa Esteve Pujol li va lliurar una placa commemorativa com a mostra del profund agraïment de la comunitat per la seva dedicació i servei. A Navarcles va tenir també un pas destacat. Va impulsar la residència de gent gran del municipi, on ha residit aquests últims anys de la seva vida, i l'escola parroquial Santa Maria (l'actual institut), el casal i el consell parroquial, el casal de joves Mijac, i Càritas, a banda de les colònies i campaments. A més, era una persona estimada al poble i que va marcar la vida de molts navarclins i navarclines. Segons apuntava l'aleshores alcalde del municipi, Llorenç Ferrer, el dia de la presentació de les seves memòries al Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas, mossèn Medina «va contribuir a renovar l'Església, va ser molt proper a la gent, va potenciar la comunitat parroquial, ajudava els pobres, i ha estat un capellà compromès amb el país».