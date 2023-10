El Servei de Català d'Olot-Garrotxa, la Fundació KREAS, UNED Garrotxa i la Fundació d’Estudis Superiors comparteixen les instal·lacions de Can Monsà, on l’Ajuntament d’Olot ha engegat un procés de remodelació integral per a convertir-lo en una «fàbrica» de formació, amb l’objectiu de que esdevingui un «espai de referència en la formació reglada i no reglada de la ciutat».

L’objectiu és que, amb la rehabilitació, Can Monsà disposi de l’espai necessari per oferir formació superior, formació professionalitzadora i formació contínua, «entenent-la com una formació al llarg de la vida per a satisfer les necessitats de la societat local i afavorir un creixement professional i personal a la població», detalla l’Ajuntament d’Olot.

El consistori preveu destinar una partida de 75.000 euros per a la redacció del projecte. Els treballs permetran augmentar les aules disponibles i que l’edifici pugui donar resposta a les necessitats actuals i a l’increment de l’oferta que es preveu en els propers anys. I és que actualment, no disposen d’espai suficient per a poder atendre als usuaris de cada entitat ni poden donar resposta a les demandes col·lectives. Les obres també permetran aplicar millores d’estalvi energètic i de sostenibilitat a les instal·lacions.

Des del 2004, Can Monsà és de titularitat municipal. Tot i que en els darrers anys s’han dut a terme obres de millora i de manteniment, ara la reforma permetrà disposar de tot l’edifici, que consta de 1.800 metres quadrats distribuïts en tres plantes.

Unes 2.000 persones fan ús cada any de Can Monsà. La previsió de l’Ajuntament d’Olot és que a mitjans del 2024 «es pugui disposar del projecte executiu per iniciar la recerca del finançament necessari per dur-ho a terme».