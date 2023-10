Els trastorns mentals perinatals són un problema important de salut pública per l’impacte que tenen sobre la salut i qualitat de vida de les dones i dels seus fills, a curt i llarg termini. Es calcula que una de cada cinc dones tindrà un trastorn mental al llarg de la gestació o postpart. La depressió postpart és la complicació més freqüent entre el 10-15% de les dones.

Donada l’elevada prevalença de dones amb problemes de salut mental en el període perinatal, es treballa per protocol·litzar la coordinació entre diferents professionals involucrats en el procés d’atenció a la salut mental perinatal. L’evidència científica confirma que la falta d’abordatge especialitzat d’un problema de salut mental en aquest període podria tenir unes conseqüències negatives.

Els problemes de salut mental materna inclouen la depressió postpart, el trastorn bipolar postpart o la psicosi postpart. Segons l’OMS, set de cada deu dones oculten o minimitzen els seus símptomes. Sense comprensió, suport i tractament, aquests problemes de salut mental tenen un gran impacte en les dones afectades i en les seves parelles i famílies.

Un enfocament integrat de la salut mental de la família permet superar el període postpart. Alguns estudis indiquen que les dones tenen fins a 22 vegades més probabilitats de tenir un ingrés psiquiàtric en el mes posterior al part que en el període pregestacional, sobretot en dones amb un trastorn afectiu preexistent.

El període postnatal inicial té un alt risc d’episodis nous i recurrents, en particular en malalties mentals greus, i en aquesta situació es calcula que al voltant de dues de cada mil dones necessiten un ingrés hospitalari en els primers mesos després del part. La suspensió dels psicofàrmacs durant l’embaràs o la lactància a causa del desconeixement sobre la seva seguretat comporta un gran risc de recaiguda, i, en canvi, hi ha psicofàrmacs que són segurs per al fetus i el nadó.

El malestar emocional i les malalties mentals en l’etapa perinatal poden tenir un impacte directe en el desenvolupament del nadó, tant en l’àmbit físic, emocional com cognitiu. Si aquestes alteracions perduren en el temps, poden contribuir al desenvolupament de problemes de salut mental en un futur. La prevenció, detecció precoç i atenció primerenca dels problemes de salut mental de les mares i els seus nadons és clau en aquesta etapa.

Abordatge en una jornada

Per a tractar aquesta problemàtica, prop de cent professionals es van reunir ahir a l’hospital Santa Caterina de Salt per avançar en l’atenció a la salut mental perinatal.

La jornada, organitzada pel Centre de Salut Mental del Gironès-Pla de l’Estany de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), va tenir com a objectiu facilitar als professionals de l’atenció primària la informació sobre els circuits de l’atenció especialitzada en el tractament de la salut mental perinatal, des de la planificació de l’embaràs fins al període postpart; i, d’altra banda, oferir formació especialitzada en la detecció i el tractament dels problemes i la patologia mental de la dona durant l’embaràs i el puerperi per assegurar uns bons resultats en salut, tant en la mare com en el nadó.

Hi van participar el director de Salut Mental de l’IAS, Claudi Camps, el director mèdic de l’Hospital Santa Caterina, Esteban Gaitán, i la psiquiatra i cap del centre de salut mental d’adults (CSMA) del Gironès-Pla de l’Estany, María Fe Martín, a més d’altres experts.

Alguns dels temes tractats van ser el trastorn mental lleu en l’àmbit perinatal i el seu abordatge des d’atenció primària, el circuit d’atenció a la salut mental perinatal a Girona i l’exposició d’una experiència en primera personal. En aquest cas, titulada Trastorn depressiu major amb simptomatologia psicòtica en postpart, va anar a càrrec de Ruth Hanna.

Finalment, també es va tractar com abordar la problemàtica de cara al futur.