Renfe ha adjudicat per 14,5 milions d'euros les obres de construcció de la futura base de manteniment de trens a l'estació de Ripoll. Els treballs s'han atorgat a la UTE Copisa-CRC-Infesa i tenen un termini d'execució de 10 mesos. El recinte de manteniment permetrà dur a terme reparacions i revisions de curt abast als combois que circulin per la línia R3 de Rodalies, sense necessitat que retornin a la seva base principal i reduint així l'abast de les incidències del servei. Renfe disposa de 28 centres d'activitat a Catalunya repartits en vuit tallers, als quals s'afegirà el nou taller a la capital del Ripollès. En paral·lel, la companyia ferroviària ha informat que aquest 2023 haurà invertit uns 30,5 milions d'euros per potenciar la seva àrea industrial.

Una inversió que haurà servit per fer obres de millora en diferents instal·lacions; renovar i adquirir diferent maquinària; robotitzar processos per optimitzar els serveis d'informació; o impulsar actuacions per fer més eficient la gestió mediambiental.