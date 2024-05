Míchel: "Podem repetir una temporada així l'any que ve"

BAIXES

Stuani no arriba a temps per jugar. A València sí que hi serà, en principi. Borja García i Solís, no. Couto està malalt però demà hauria d'estar bé. Hem fet recurs per Arnau i demà ja veurem. Espero que no sigui baixa perquè en la jugada en què veu targeta toca pilota. Miguel Gutiérrez ha treballat amb normalitat i està bé.

OBJECTIUS

Les dades de punts no són importants. Només guanyar. Madrid, Atlètic i Barça han fet grans puntuacions que són difícils per a altres equips. Seria molt important fer el màxim de punts perquè sigui reconeguda la gran temporada que hem fet. No és el mateix acabar segon que tercer.

POC TEMPS

L'equip està preparat perquè parlo massa durant l'any i el jugador està cansat d'escoltar tant. Necessiten estar bé mentalment i ho està. Té ganes de jugar. No he vist cap jugador que estigui pensant en altres coses o que la temporada ja hagi acabat. Això és molt important per preparar un partit. No hem tingut gaire temps, però la idea és clara.

VILA-REAL

Juguen molt bé, amb grans jugadors i estem en un gran moment de forma. La màxima dificultat és la transició, on no ho vam fer bé a Vitòria i caldrà millorar. Si Baena o Guedes poden córrer, serà difícil. No hem tingut temps, però la gent sap què ha de fer. Baena i Sorloth estan en un gran moment de forma, però Dovbyk i Savinho també. Haurem de treballar perquè l'any que ve l'equip rebi menys gols. És important per la nostra manera d'atacar.

SUPERCOPA

No seria cap decepció. Guanyant tots quatre partits ho hauríem fet, però l'equip va fer un bon partit a Vitòria. Per mi una decepció seria tenir una cosa a l'abast i que l'equip no la lluiti. L'equip va fer tot el possible per guanyar l'altre dia. L'equip mai va deixar de lluitar.

BARÇA RIVAL DIRECTE

Vol dir que aquests jugadors han fet història en una temporada increïble. També els he dit que podem repetir i fer-ho una altra vegada, perquè tenen talent, personalitat i futbol i compromís. Som un equip i s'ha vist.

STUANI

Després del dia del Betis ell volia jugar al Metropolitano. Es va fer mal durant el partit. És una petita lesió que s'ha reproduït. A poc a poc, ja treballa amb equip.

DOVBYK I EL BARÇA

Han tocat molts jugadors nostres perquè són molt bons. M'agradaria que l'equip continués. Tothom no podrà ser. És impossible perquè sempre hi ha canvis.

REPETIR ANY AIXÍ

L'afició està molt amb nosaltres. Hi haurà una gran entrada, segur. Podem repetir això d'aquest any i serà l'objectiu per l'any que ve