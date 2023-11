Girona registra 63 casos de risc de matrimoni forçat en 15 anys

El matrimoni forçat és una forma de violència masclista i malauradament, hi ha hagut alguns casos en els quals ha hagut d’intervenir la policia. Una mostra d’això és que els Mossos d’Esquadra han hagut d’actuar en 63 casos per risc de matrimoni forçat a la Regió Policial de Girona en els últims 15 anys.

Des del 2009 -quan hi ha les primeres dades públiques- han treballat en aquest nombre de denúncies per unions sota coacció i que sovint afecten menors d’edat. En el cas dels menors, si es detecta un possible casament, la policia hi ha d’intervenir d’ofici.

Dels 63 casos coneguts des del 2009 a Girona, n’hi ha algun que s’ha materialitzat, però sovint -com passa amb la mutilació genital- han estat casos en els quals s’ha pogut evitar el matrimoni gràcies a la intervenció policial.

Les dones assistides al llarg d’aquests 15 anys han estat de diferents edats. En 37 dels casos, les dones assistides eren menors d’edat i la resta (26), adultes.

Cal recordar que les unions sota coacció estan recollides en el Codi Penal. El matrimoni forçat es considera com a un delicte específic i pot suposar penes que van entre els sis mesos i els tres anys i sis mesos de presó. També pot haver-hi sancions segons la gravetat. Anteriorment, la policia havia de perseguir els matrimonis forçats a través d’altres delictes associats com el de coaccions o violència sexual.

Dos casos en nou mesos

Les dades policials més recents comprenen el període que va des del gener fins al setembre i mostren que encara aquesta modalitat de violència masclista segueix vigent a la província. Els Mossos han hagut d’intervenir enguany en dos casos de risc, un per una menor i un altre, per una dona adulta. A tot Catalunya, els casos s’enfilen fins als 13 i la Regió de Ponent és la que enguany n’acumula més amb tres.

L’any passat, en canvi, es va tancar sense amb cinc casos que van requerir la intervenció policial a la Regió Policial de Girona, tres amb noies menors d’edat. Mentre que a la resta de Catalunya, els Mossos van haver d’actuar en 15 ocasions, en nou les víctimes tenien menys de 18 anys.

Si s’analitza tota la sèrie de 15 anys es pot comprovar com va ser precisament el 2020 quan els Mossos van haver d’intervenir amb més casos a Girona: vuit. El segon amb més casuística és el 2019 (6 casos). Mentre que a Catalunya, l’any amb més actuacions de la policia per risc d’aquestes unions sota coacció és el 2013, amb 25 fets; seguit del 2011 amb 21. El tercer va ser el 2020 (18 fets), en plena pandèmia.

Prevenció i atenció

A les comarques gironines hi ha hagut casos de possibles unions forçades que els Mossos han conegut perquè les noies han demanat ajuda directament als cossos policials, mentre que d’altres ho han explicat a l’escola i han estat els centres escolars els que han informat la policia del possible matrimoni forçat.

Hi ha joves que també s’han acostat a l’associació Valentes i Acompanyades que treballa per eliminar la pràctica de violència masclista. Una entitat gironina que ajuda a la prevenció i també a la detecció de possibles casos i del risc que això poden suposar. L’associació ha estat premiada diverses ocasions precisament per la tasca que fa.