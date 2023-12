El virus del papil·loma humà (VPH) és la infecció de transmissió sexual més freqüent a la societat. La seva elevada prevalença, tant en homes com en dones, fa que la prevenció sigui un aspecte fonamental, començant per la vacunació, la detecció precoç, el monitoratge i el foment de la salut sexual.

Aquest ha estat un dels missatges que s'han remarcat durant la jornada multidisciplinària dedicada al virus del papil·loma humà que s'ha fet ahir a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El Programa ha comptat amb diverses ponències de professionals sanitaris del Trueta, en especial del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, així com d’especialistes d’altres centres hospitalaris catalans, que han actualitzat i intercanviat informació sobre el VPH, que es transmet principalment a través de les relacions sexuals. Un dels símptomes visibles és l’aparició de berrugues en zones com la genital i, en alguns casos, deriva en càncers com el de coll d’úter, també conegut com a càncer de cèrvix. Precisament, les dades de la Unitat d’Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona (ERCG), vinculada a l’Institut Català d’Oncologia (ICO), indiquen que el càncer de cèrvix és el tercer pel que fa a la incidència dins dels càncers ginecològics registrats a la demarcació (16%), només rere del càncer de coll d’úter i el d’ovari. La mitjana a la província de Girona és de 27 casos anuals durant el període 1994-2020, amb una tendència que ha augmentat durant els darrers anys.

Altres tipus de càncers com el de vagina, vulva, penis, anus o el càncer orofaringi també estan relacionats, en un percentatge molt elevat, amb la infecció per VPH.

Cada any es detecten uns 630.000 casos de càncer relacionats amb el VPH. Hi ha una major incidència en dones, pel fet que el 85% d’aquests càncers s’originen a la cèrvix. Però si s’exceptua aquesta patologia, el percentatge segons el sexe s’equilibra notablement (45% en homes i 55% en dones).

La vacunació, així com el Programa de detecció precoç, ha permès reduir substancialment el càncer de coll uterí. Per contra, el càncer orofaringi, que afecta la zona de la gola, ha experimentat un creixement notable durant els darrers anys pel que fa a casos diagnosticats i la tendència als països desenvolupats és que arribi a superar el de cèrvix. En aquest context, una de les ponències de la jornada s'ha centrat en el càncer orofaringi i en la seva incidència.

A Catalunya, la vacunació contra el VPH fa anys que és sistemàtica en nenes d’entre 11 i 12 anys i des del curs 2022-23 s’ha ampliat també als nens. També es poden vacunar les persones adultes que formin part dels grups de risc vigents, una qüestió que ha tractat la doctora Ester Vila, ginecòloga de l’Hospital Trueta. En aquest sentit, va remarcar que l’objectiu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és que el 2030 el 90% de les dones estiguin vacunades en l’àmbit global abans dels 15 anys, el 70% amb un cribratge correcte com a mínim una vegada abans dels 35 anys i el 90% de les dones amb una patologia relacionada amb el VPH correctament tractades.