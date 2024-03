La dessalinitzadora mòbil que instal·laran els hotelers de Lloret de Mar (Selva) aquest estiu no podrà abocar l'aigua que els sobra a la xarxa pública, tal com avança Catalunya Ràdio aquest dilluns. El motiu és que la connexió entre aquesta infraestructura provisional i les canonades que té el municipi és complexa i no estarà acabada per aquest estiu. Els hotelers han anunciat que aprofitaran l'aigua per omplir les seves piscines i la que sobri estarà disponible pels veïns que vulguin comprar-ne per a les seves. De moment, ja hi ha els primers interessats en comprar-ne i no es tracta de veïns, sinó del municipi veí, Tossa de Mar.

Davant de les restriccions vigents per la sequera que preveuen allargar-se tot l'estiu, els hotelers de Lloret de Mar van anunciar fa unes setmanes que pagarien una dessalinitzadora mòbil per instal·lar-la al municipi i garantir que podran reomplir les piscines amb l'aigua que pugui generar la planta. La idea és que els turistes no notin les restriccions i els empresaris puguin garantir el gaudi de les piscines per als visitants durant tot l'estiu. L'interès de Tossa de Mar L'objectiu dels hotelers era abocar els excedents a la xarxa pública per tal que els veïns poguessin aprofitar-se de la planta. Ara, però, han vist que la connexió entre la dessalinitzadora mòbil i la xarxa pública no serà ni fàcil ni ràpida. Per això és poc probable que abans que s'acabi l'estiu estigui acabat, tal com ha confirmat el Gremi d'Hotelers de Lloret de Mar. Malgrat tot, els hotelers mantenen l'oferta de vendre els excedents als veïns que vulguin comprar aigua per a reomplir les seves pròpies piscines. De moment, hi ha interès d'algunes empreses per comprar part d'aquest excedent i també ha mostrat el seu interès l'Ajuntament de Tossa de Mar, municipi veí de Lloret de Mar. En aquest cas, l'alcalde ha ofert pagar una part de la inversió perquè l'aigua dessalinitzada també serveixi per als seus hotels i càmpings. Hi ha una trentena de piscines d'establiments turístics que haurien de reomplir-se aquest estiu a Tossa de Mar i per això avancen que amb dues cisternes al dia serien suficients per garantir els nivells d'aigua. El govern català celebra la iniciativa de la compra d'una dessalinitzadora per part dels hotelers de Lloret