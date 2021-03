Vitaldent gestionarà més de 18.000 pacients de Dentix i 115 empleats a Catalunya

- Pel que fa a on i com podran donar continuïtat als seus tractaments, els pacients seran contactats telefònicament per ser citats de forma ordenada i progressiva

La cadena de clíniques dentals Vitaldent es consolida com a Plataforma líder de Salut Bucodental a Espanya al sumar a la seva xarxa nacional 76 clíniques de Dentix adquirides per part del seu accionista Advent International. A Catalunya la companyia ha adquirit 13 clíniques Dentix i ha disposat 23 clíniques Vitaldent per donar resposta als tractaments de 18.337 pacients de Dentix. Així mateix, gràcies a aquesta operació s'han salvat 115 llocs de treball a la comunitat autònoma.

Les clíniques Dentix que passen a formar part d'aquesta nova Plataforma de Salut Bucodental a Catalunya són Dentix Badalona, Barcelona el Carmel, Barcelona Fabra i Puig, Barcelona Poble Nou, Barcelona Sagrada Família, Cambrils, Castelldefels, el Vendrell, Lleida, Manresa, Olot , Terrassa i Vilafranca del Penedès. Aquestes 13 clíniques, juntament amb les 23 clíniques Vitaldent designades pel grup, seran les encarregades de donar assistència als pacients de Dentix a Catalunya. I és que Vitaldent assumirà els tractaments finançats per les 5 principals entitats de finançament al consum de Dentix (BBVA, Cetelem, Abanca Servicios Financieros, Pepper Money i Sabadell Consumer Finance), així com els pagats en efectiu dels pacients que acudien a les clíniques que passen a integrar la plataforma. En el cas dels pacients de les clíniques que van quedar fora de l'operació, s'assumirà la totalitat de tractaments finançats per les entitats financeres, mentre que aquells que paguessin al seu dia mitjançant lliurament d'efectiu tindran accés a una oferta especial per acabar el seu tractament.

Pel que fa a on i com podran donar continuïtat als seus tractaments, els pacients seran contactats telefònicament per ser citats de forma ordenada i progressiva. En aquest sentit, per tal de garantir els protocols establerts davant de la Covid-19 es recomana als pacients no anar a una clínica sense cita prèvia. En concret, els pacients de les 13 clíniques Dentix adquirides a Catalunya seran atesos a la seva clínica mateix per continuar els seus tractaments. Per als pacients que pertanyen a clíniques Dentix que han quedat fora d'aquesta operació, se'ls derivarà a una de les clíniques Dentix adquirides o a les 23 clíniques Vitaldent disposades per fer-ho. Així mateix, els pacients Dentix que estiguin dins de l'acord (finançats per les 5 entitats financeres abans descrites, i pacients de les 13 clíniques adquirides a Catalunya) tindran a la seva disposició el centre d'atenció telefònica de Dentix (900 83 50 10) per sol·licitar informació i el correu atencionalpaciente@vitaldent.com, indicant les seves dades de pacient.

A nivell nacional, gràcies a aquesta operació, que ha suposat l'adquisició de 76 clíniques Dentix, més de 110.000 pacients de Dentix podran ser atesos i donar continuïtat als tractaments que fins ara s'havien vist paralitzats. Una xifra que equival al 90% de tractaments pendents de la companyia. Com passa a Catalunya, Vitaldent assumirà a nivell nacional els pacients seguint el mateix criteri que a nivell regional (s'assumiran els tractaments finançats per les 5 principals entitats de finançament al consum de Dentix siguin de clíniques dins de l'operació o no, i pel que fa als pagats en efectiu, s'assumeixen els de les clíniques que passen a integrar la plataforma i s'oferirà una oferta especial per als que es queden fora de l'operació).

Directori de clíniques Dentix adquirides a Catalunya

— Dentix Badalona: Carrer del Mar, 67, 08911 Badalona

— Dentix Barcelona el Carmel: Carrer del Llobregós, 161, 08032 Barcelona

— Dentix Barcelona Fabra i Puig: Passeig de Fabra i Puig, 129, 08016 Barcelona

— Dentix Barcelona Poble Nou: Rambla del Poblenou, 104, 08005 Barcelona

— Dentix Barcelona Sagrada Familia: Carrer del Rosselló, 416, 08025 Barcelona

— Dentix Cambrils: Carrer de Pau Casals, 45, 43850 Cambrils

— Dentix Casteldefels: Avinguda Santa Maria, 11, 08860 Castelldefels

— Dentix el Vendrell: La Rambla, 8, 43700 El Vendrell

— Dentix Lleida: Carrer del Carme, 25, 25007 Lleida

— Dentix Manresa: Carrer Nou, 47, 08241 Manresa

— Dentix Olot: Passeig de l'Escultor Miquel Blay / Plaça Rector Ferrer, 17800 Olot

— Dentix Terrasa: Rambla d'Ègara, 162, 08221 Terrassa

— Dentix Vilafranca del Penedès: Avinguda de Barcelona, 1, 08720 Vilafranca del Penedès