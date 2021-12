Amb una producció propera a un milió de quilos de peces de roba tractada a les seves instal·lacions BSF Renting Tèxtil de Sant Feliu de Guíxols és un exemple de compromís amb el medi ambient utilitzant productes el màxim d'ecològics. A punt de tancar l'’any i amb la perspectiva d'haver estat en contacte amb el sector turístic -amb el que treballa de manera directa- el seu administrador, Francesc Martínez fa un bon balanç de la temporada i afirma que s'ha recuperat el 85% de les xifres registrades el 2019.

La producció total de BSF Renting Tèxtils haurà estat aquest 2021 de 900.000 quilos de roba tractada sempre posant com a prioritat l'ús de sistemes poc agressius amb el medi ambient «tant amb la utilització de productes de rentat el més ecològics possible com amb maquinària de baix impacte», segons ha explicat Martínez.

Precisament, aquest any i gràcies a l'ajut rebut des del BBVA que ha facilitat el seu finançament, l'empresa guixolenca ha adquirit una nova rentadora de 110 quilos d'última generació que estalvia un 15% d'aigua en cada rentat i suposa una millora important amb l'eficiència del seu motor, ja que permet estalviar energia.

Els seus projectes de futur per al 2022 passen per col·locar plaques per a l'estalvi d'electricitat i per a l'escalfament de l'aigua calenta que són, en paraules de Francesc Martínez, «les nostres grans despeses juntament amb el gasoil i sense tenir en compte el cost del personal».

La instal·lació de les plaques s'emmarca en aquesta línia de compromisos i valors amb el respecte pel medi ambient per part de l'empresa.